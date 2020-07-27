أحمد الشناوي يتظلم ضد إيقافه.. وتجميد القرار

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 14:13

كتب : عاطف شادي

أحمد الشناوي - الأهلي - بيراميدز

تظلم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز بشكل رسمي على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة بتغريمه 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك وإيقافه لحين الدفع.

وتقدم محامي اللاعب بالتظلم أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة لإيقاف القرار حسبما أوضحت الجبلاية.

كانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قررت تغريم الشناوي مبلغ 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك بسبب مستحقات حصل عليها قبل رحيله إلى بيراميدز مع إيقافه لحين تسديد المقابل المادي.

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وفي وقت سابق صرح وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم لـFilGoal.com:"قرار إيقاف الشناوي سيتم تجميده بمجرد أن يتقدم اللاعب بتظلم، مثلما يحدث في أي قرار يخص لجنة شؤون اللاعبين".

وواصل مفسرا "اللائحة تقول إن قرارات اللجنة يتم تجميدها بمجرد تقديم تظلم. لذلك الشناوي لن يوقف أو يكون مطالبا بدفع الغرامة المفروضة عليه بمجرد تقديمه لتظلم".

وأضاف "هناك خطوة أخرى قد يلجأ إليها الطرفان المتنازعان ألا وهي التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية إن لم يرتض أي منهما بقرار اللجنة بعد فحص التظلمات".

ولعب الشناوي لصالح الزمالك في الفترة من صيف 2012 لمدة موسم على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل بشكل دائم في صيف 2014 ولمدة 4 مواسم.

ورحل الشناوي عن الزمالك في صيف 2018 عندما انتقل إلى صفوف بيراميدز.

ولعب الشناوي البالغ من العمر -29 عاما- 14 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم واستقبلت شباكه 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

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