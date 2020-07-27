حمدي فتحي راحة من تدريبات الأهلي لبعد العيد

قرر الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي منح حمدي فتحي لاعب الوسط راحة من التدريبات إلى بعد إجازة عيد الأضحى.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وكان حمدي فتحي قد أجرى مسحة طبية أمس الأحد بشكل منفرد وذلك بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن إجراء المسحات الطبية.

وكان قد تم إعلان إصابة لاعب وسط الأهلي بفيروس كورونا عقب نتيجة المسحة الأخيرة.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته أمس الأحد بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية عقب ودية سموحة.

وكان الأهلي قد تغلب على سموحة بأربعة أهداف دون رد وديا ويستعد لمواجهة الجونة ضمن الاستعدادات لاستئناف الموسم.

ويستهل الأهلي مبارياته لاستكمال الدوري بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها في سبتمبر المقبل.

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