بيراميدز يوضح حقيقة المفاوضات مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي.

وقال هاني سعيد: "لم ندخل في أي مفاوضات مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "لم نرسل أي عرض للفريق الإنجليزي ولم ندخل في أي مفاوضات".

وتابع "لا صحة نهائيا لكل ما يُقال".

وتنتهي إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد لـ الأهلي مع نهاية الموسم الحالي، وبدأ النادي في محاولاته للتعاقد معه بشكل نهائي. (طالع التفاصيل)

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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