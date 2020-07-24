جوارديولا: أفضل لاعب في العام بإنجلترا؟ هذه الجائزة دائما لـ ليفربول

هاجم الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظام الجوائز المعمول به في إنجلترا.

الإسباني تحدث عن جوائز أفضل لاعب في إنجلترا والمقرر الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة.

محمد صلاح وفيرجيل فان دايك توجا بالجائزة في آخر موسمين رغم فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.

بيب قال لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "تلك الجائزة سيفوز بها لاعب من ليفربول".

وتابع "عندما فزنا بلقب الدوري الإنجليزي فاز بها لاعب من ليفربول".

وأتم "عندما فازوا باللقب فأنا متأكد من أن لاعبهم سيفوز بالجائزة، هذه الجائزة دائما لـ ليفربول".

وحصد جوردان هندرسون قائد الريدز جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة كتاب كرة القدم متفوقا على كيفين دي بروين (طالع التفاصيل).

ولم يُعلن بعد عن الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة لموسم 2019-2020.

وحقق ليفربول لقب الدوري لأول مرة بعد غياب دام 30 عاما منهيا هيمنة سيتي على اللقب في آخر عامين.

ويعد لاعبو ليفربول الأكثر حصد للجائزة برصيد 8 مرات خلف مانشستر يونايتد برصيد 11 مرة.

ولم يحصد أي لاعب من مانشستر سيتي الجائزة عبر تاريخها رغم حصدهم لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات خلال آخر 10 سنوات.

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