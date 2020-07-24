مواعيد مباريات الجمعة 24 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد سموحة

يخوض الأهلي مساء اليوم الجمعة أولى مبارياته الودية استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

ويستضيف الأهلي فريق سموحة على ملعب مختار التتش وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي فرنسا يعود باريس سان جيرمان للمباريات الرسمية حين يواجه سانت ايتيان في نهائي كأس فرنسا.

وتنطلق المباراة الساعة 9:10 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1 & 6.

وفي مباراة مرتقبة بالدوري الإيطالي يستضيف ميلان فريق أتالانتا في تمام الساعة 9:45 مساء وتنقل قناة beIN Sports 4 المواجهة.

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