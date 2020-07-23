عبد الحفيظ لـ في الجول: حمدي فتحي أُصيب بـ كورونا وحالته مطمئنة.. وأجايي بخير

الخميس، 23 يوليه 2020 - 21:28

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاصة - حمدي فتحي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي حالة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ: "مسحة حمدي فتحي جاءت إيجابية بالفعل بخصوص كورونا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب خضع لتحاليل جديدة وأشعة والأمور مطمئنة".

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وتابع "اتخذنا كافة الإجراءات المطلوبة لـ حمدي فتحي بعد التأكد من إصابته بـ كورونا".

وأكمل حديثه قائلا: "تدريبات الفريق ستستمر كما هي بنفس الإجراءات الاحترازية، إلى جانب إقامة مباراة سموحة الودية في موعدها".

وعن حالة بقية أفراد الفريق، وحقيقة الاشتباه في إصابة جونيور أجايي بـ كورونا، أشار عبد الحفيظ إلى "الكل في حالة جيدة بما فيهم جونيور أجايي. اللاعب سليم".

وكشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـFilGoal.com إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

قبل أن ينشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على (انستجرام) رسائل دعم من زملائه في الفريق، ومن العديد من لاعبي الدوري المصري، بعد إصابته بـ كورونا.

وعاد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا، وذلك بعد التعافي من إصابة الغضروف.

ويتدرب الأهلي استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل ولمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 49 نقطة بعد خوضه لنصف عدد مبارياته.

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