وكيل جيان: لن يتردد في اللعب بالدوري المصري.. الأموال لا تمثل أي عائق

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 00:50

كتب : FilGoal

أسامواه جيان

قال صامويل أونيم وكيل أعمال مهاجم منتخب غانا أسامواه جيان إن موكله لن يتردد في اللعب في الدوري المصري حال وجود العرض المناسب.

وتحدث وكيل جيان لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لم يتقدم أي ناد مصري بعرض لضم جيان، هو الآن في غانا بدون ناد ويتدرب للحفاظ على لياقته البدنية".

وواصل "كان لديه عدة عروض ولكن بسبب جائحة كورونا تغيرت الظروف".

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وعن فكرة اللعب في الدوري المصري قال: "لن يتردد جيان يحب مصر كثيرا والدوري المصري قوي جدا وحال تلقيه عرضا مناسبا سيوافق".

وشدد "الأمر لا يتعلق بالأموال بقدر ما يريد جيان الاستمتاع بما تبقى من مسيرته طالما يحافظ على لياقته البدنهية وتسمح له باللعب بشكل جيد".

وكان آخر ناد لعب له جيان هو نورث إيست يونايتد الهندي في الموسم الجاري ولكن بعدما تعرض لإصابة لنهاية الموسم قرر النادي الاستغناء عنه.

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أسامواه جيان
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