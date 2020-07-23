الأهلي وسموحة يوضحان موقفهما لـ في الجول من وديتهما بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا

أصيب حمدي فتحي بفيروس كورونا قبل 24 ساعة من لقاء الأهلي وسموحة الودي فما هو موقف الفريقين من اللقاء؟

أجاب حمادة صدقي المدير الفني لسموحة لـFilGoal.com قائلا: "ثابتون على موقفنا وسنخوض المباراة".

وواصل "أجرينا مسحة اليوم للاعبينا في السادسة مساء وستظهر نتيجتها غدا الجمعة قبل المباراة بوقت كاف".

وأضاف "متأكدون من أن الأهلي سيتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حتى لا يحدث ضرر لأي شخص".

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "المباراة ستقام في موعدها حتى الآن".

وأتم تصريحه المقتضب "كل العينات جاءت سلبية عدا تلك الوحيدة الإيجابية واتبعنا كافة الإجراءات اللازمة".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وسموحة غدا الجمعة في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري في شهر أغسطس المقبل.

وستكون هذه هي الودية الأولى التي يخوضها الأهلي استعدادا للدوري.

فيما ستكون هذه ثاني وديات سموحة عقب ملاقاة الزمالك والهزيمة منه بخمسة أهداف لهدف.

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