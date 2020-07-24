سرقة مجوهرات وسيارة من بيت فابينيو أثناء تتويج ليفربول

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

فابينيو

كشفت شرطة ميرسيسايد تعرض بيت فابينيو لاعب ليفربول للسرقة بعدما تلقت بلاغا عن اقتحام المنزل وسرقة مجوهرات وسيارة أودي.

فابينيو

النادي : ليفربول

ليفربول

وقالت الشرطة إن السرقة وقعت بين عصر الأربعاء وفجر الخميس، أثناء احتفال جمهور ليفربول بتسليم الفريق كأس الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على تشيلسي بنتيجة 5-3 في ملعب أنفيلد رود.

وأوضحت الشرطة أنها وجدت السيارة، أودي RS6، في مكان يبعد عن البيت بثلاثين كيلومترا تقريبا.

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وفابينيو البرازيلي ليس أول لاعب في ليفربول يتعرض منزله للسطو والسرقة، فسبقه ساديو ماني وديان لوفرين وروبرتو فيرمينو وبيبي رينا ودانيل أجير وجيرزي دوديك.

وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في مباراة تشيلسي كاملة والتي كانت في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

ويلعب فابينيو في ليفربول منذ صيف 2018 حين رحل عن موناكو الفرنسي مقابل 45 مليون يورو.

ولعب فابينيو 80 مباراة مع ليفربول وسجل 3 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق العام الماضي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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