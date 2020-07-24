الشوالي: تريزيجيه مشروع محمد صلاح آخر.. ونهائي الأبطال مصري مغربي

يرى المعلق التونسى عصام الشوالي أن نهائي دوري أبطال إفريقيا قد يكون مصريا مغربيا، وأن محمود حسن تريزيجيه مشروع محمد صلاح جديد للكرة المصرية.

الشوالي قال عن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا: "المواجهات متكافئة جدا ودربيات صعبة، وكل الفرص مواتية للتأهل للفرق الأربعة، وعودة نظام البطولة بمباريات الذهاب والإياب في نصف النهائي فرصة أفضل للأندية المصرية لأن الإياب سيقام في القاهرة".

وأضاف عمن يرشح للتأهل للمباراة النهائية قائلا عبر قناة النهار: "من الصعب التكهن، مع بداية البطولة لم يكن الزمالك مرشحا لكنه حقق الفوز على الترجي بطل القارة وتفوق عليه في السوبر الإفريقي في ظرف أسبوعين، وهو من أكثر المتضررين بسبب فيروس كورونا".

وأردف "الأهلي يمتلك خبرة البطولة، ومشكلته الضغط الجماهيري لتحقيق اللقب التاسع في إفريقيا".

وأكمل "الرجاء تحسن كثيرا في إفريقيا آخر عامين مثل الزمالك قاريا، والوداد يمتلك الخبرات مثل الأهلي كونه لعب النهائي مرتين في آخر 3 سنوات، ومواجهة الوداد والأهلي ستكون ثأرية لنهائي 2017".

وواصل "اعتقد أن النهائي سيكون مصريا مغربيا".

ويلتقي الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء ذهابا في المغرب وإيابا في القاهرة بدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (طالع التفاصيل).

وأشاد المعلق التونسي بمحمود حسن تريزيجيه وتألقه مؤخرا بقميص أستون فيلا الإنجليزي: "محمد صلاح صار رمزا وحلما لكل لاعب عربي يريد الاحتراف الخارجي".

وأتم "تريزيجيه يقدم أداءً ممتازا في نهاية الموسم مع أستون فيلا، وأرى أنه هو مشروع صلاح آخر".

ويستعد تريزيجيه الذي سجل أهداف انتصار أستون فيلا في شباك كريستال بالاس وأرسنال لمواجهة حاسمة أمام وست هام في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي للبقاء وسط الكبار.

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