هندرسون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باختيار رابطة كتاب كرة القدم

فاز الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

وتُوج هندرسون بالجائزة بعد تفوقه في تصويت الصحفيين عقب يومين فقط من حمل لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخ النادي منذ 30 عاما.

وحصد الإنجليزي 25%من الأصوات وفقا لموقع ليفربول الرسمي متفوقا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي والإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وكذلك زميليه ساديو ماني السنغالي وفيرجيل فان دايك الهولندي.

وقال هندرسون عبر موقع الريدز الرسمي: "أود أن أعبر عن مدى تقديري للدعم الذي قدمه لي الذين صوتوا لي ولرابطة كتاب كرة القدم بشكل عام. ما عليك سوى إلقاء نظرة على الفائزين السابقين، الذي كنت محظوظا باللعب معهم في ليفربول، مثل ستيفين جيرارد ولويس سواريز ومحمد صلاح لمعرفة مدى مكانة الجائزة".

وتابع "الجوائز الفردية لطيفة وهي خاصة وسأعتز بها. لكن الجائزة الفردية بدون الإنجاز الجماعي لن تعني لي أي شيء".

Congratulations, skipper 😍 👏 @JHenderson 👏 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020

هندرسون (30 عاما) شارك في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ سجل 4 أهداف وصنع 5 في الدوري الإنجليزي.

ويعد الدولي الإنجليزي اللاعب الثاني عشر في ليفربول الذي يحصد الجائزة بعد كل من إيان كالاجان (1974) وكيفين كيجان (1976) وإيملين هيوز (1977) وكيني دالجليش (1979 و1983) وتيري ماكديرموت (1980) وإيان راش (1984) وجون بارنز (1988 و1990) وستيف نيكول (1989) وستيفن جيرارد (2009) ولويس سواريز (2014) ومحمد صلاح (2018).

ويعد الفرنسي تيري هنري مهاجم أرسنال الإنجليزي الأكثر حصدا للجائزة برصيد 3 مرات.

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