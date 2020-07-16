في الجول يكشف – تطورات جديدة في ملف مستضيف دوري أبطال إفريقيا.. ومصدر: كل الخيارات متاحة

لن تختار لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مستضيف ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا، بل تم نقل تلك الصلاحية إلى لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد القاري.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الأندية ستناقش ملف مستضيف مباريات دوري أبطال إفريقيا في اجتماعها يوم الإثنين المقبل.

وسأل FilGoal.com مصدر داخل لجنة الأندية فضل عدم ذكر اسمه، عن آلية اللجنة في اختيار المستضيف ليجيب: "كل الخيارات متاحة".

وأوضح المصدر "هذا يعني أن الملفات القديمة التي تقدمت رفقة ملف الكاميرون التي اعتذرت عن عدم الاستضافة، مثل الملف التونسي لملعب رادس، والملف المغربي لملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ضمن الاختيارات التي سنختار منها المستضيف".

وأكد "كذلك بالتأكيد الملف المصري لاستاد القاهرة المقدم لـ كاف في الأيام الماضية ضمن اختياراتنا".

ونفى المصدر أن يكون هناك أي تفكير لدى لجنة الأندية لتغيير نظام البطولة المعلن عنه هذا الشهر، بلعب مباراة نصف النهائي كمواجهة إقصائية مباشرة وليس كمواجهة ذهاب وإياب، مؤكدا أنها ستقام على شكل مباراة واحدة ولن يتم تغيير ذلك الأمر.

وفي وقت سابق أعلنت الكاميرون رسميا أنها لن تستضيف ما تبقى من البطولة. (طالع التفاصيل)

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

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