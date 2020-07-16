كاف: كأس أمم إفريقيا 2023 ستقام في الصيف

الخميس، 16 يوليه 2020 - 13:46

كتب : محمد عبد العظيم

كأس الأمم الإفريقية

أعلن عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي سوف تستضيفها كوت ديفوار، ستقام في الفترة ما بين شهري يونيو ويوليو.

وقال المغربي لهيئة الإذاعة البريطانية BBC "اعتبارا من اليوم تقرر إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2023 في الفترة ما بين يونيه ويوليو بعد أن قررنا أن تُلعب كل بطولات كأس الأمم في تلك الفترة من السنة".

وتابع باه حديثه : "نسخة 2022 التي سوف تُلعب في الكاميرون ستكون في يناير وفبراير وذلك بناء على طلب السلطات في الكاميرون وحتى الآن لم نحصل على أي طلب بذلك من الجانب الإيفواري".

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وقد قرر الإتحاد الإفريقي (كاف) في وقت سابق تأجيل كأس الأمم الإفريقية المقبلة لتقام في يناير 2022 بدلا من 2021 في الكاميرون بسبب التأخر في إكمال التصفيات المؤهلة للبطولة بعد تفشي فيروس كورونا.

وكانت كأس أمم إفريقيا تقام عادة في شتاء الأعوام الزوجية، قبل أن تتحول للأعوام الفردية.

ومع نسخة 2019 في مصر، أقيمت البطولة صيفا للمرة الأولى، قبل أن تعود للشتاء في يناير 2022 في الكاميرون.

ولكن يبدو أنها بعد ذلك بعام واحد ستقام صيفا.

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