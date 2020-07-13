رسميا - الكاميرون تخطر كاف بالاعتذار عن عدم استضافة دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 13:20

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين عن التقدم باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وكان كاف في انتظار موافقة الاتحاد الكاميروني ليستضيف ملعب جابوما مباراتي نصف النهائي ولقاء النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني في مؤتمر صحفي: "أخطرنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاعتذار عن عدم استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "أوضحنا السبب وهو رفض الحكومة الكاميرونية استضافة المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا".

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي حتى الآن موقفه من اعتذار وأين ستقام المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

وكشف أشرف صبحي وزير الرياضة المصري عن استعداد مصر لاستضافة الحدث لكن بعض التفاصيل الصغيرة سيتم التأكد منها قبل مخاطبة كاف.

وأشارت تقارير صحفية الفترة الماضية عن احتمالية إقامة ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا خارج القارة وبالتحديد في أبو ظبي.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

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