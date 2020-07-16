تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

توقف محمد صلاح مهاجم ليفربول عن تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي في لقاء أرسنال ولم يصنع كذلك، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 36 من الدوري الإنجليزي التي خسرها الريدز بهدفين لهدف.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أرسنال حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.5 درجة من عشرة.

ساديو ماني صاحب هدف ليفربول الوحيد كان الأفضل في التقييم، إذ حصل على متوسط تقييم بلغ 7.2 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 19 هدفا بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي متصدر قائمة الهدافين.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه لن ينجح في عبور حاجز الـ100 نقطة، إذ يملك 93 نقطة قبل جولتين من نهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لملاقاة تشيلسي في الجولة قبل الأخيرة يوم الأربعاء المقبل.

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