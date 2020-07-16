حكاية طاهر – "متكامل فنيا.. قيادي هادئ منضبط عصبي"

يحمل مدربو قطاع الناشئين في المقاولون العرب، وحتى الفريق الأول، الكثير ليحكوه عمن يصفوه بأنه أحد أفضل منتجات الجبل الأخضر في السنوات الأخيرة، طاهر محمد طاهر.

FilGoal.com يجول معكم داخل أسوار النادي القاهري، بحثا عن حكاية طاهر، المنتقل مع بداية الموسم المقبل إلى الأهلي.

ويتحدث مدربي اللاعب خلال مرحلة الناشئين والفريق الأول لـ FilGoal.com عن مميزات وعيوب اللاعب الذي سيجد منافسة صعبة على مركز الجناح في الفريق الأحمر.

وروى محمد طاهر والد اللاعب لقناة الأهلي في وقت سابق: "بدأت الرحلة مع طاهر مبكرا للغاية، لعبت معه كرة القدم في عمر أقل من 4 سنوات حيث نلعب أحيانا في النادي أو البيت، وتنتهي المباراة بعد وجود خسائر في البيت مما يسبب أزمة مع والدته".

وتابع "كنت مهتم أن يلعب كرة القدم وشجعته كثيرا على ذلك، ذهبت به إلى أكاديمية كرة القدم في نادي الجزيرة يرأسها عمرو أبو المجد أحد أبناء الأهلي المخلصين، حينها طاهر مازال صغيرا ولم تظهر موهبته حتى الآن حيث يسدد الكرة ويجري خلفها للحاق بها، ومن ثم انتقلنا إلى أكاديمية أيمن يونس نجم الزمالك في المركز الأولمبي في المعادي".

وأردف "شاهده سيد السقا نجم الإسماعيلي السابق الذي أعجب بطاهر كثيرا، وله كلمة شهيرة أنا أعرف اللاعب من خطواته ووضعية الجوارب على قدمه، وكان صاحب الفضل في قرار التوجه إلى اختبارات المقاولون العرب، وتوجهنا إلى فريق البراعم وكان رفعت رجب (ريعو) هو المسؤول حينها، ويعد هو أول من استقبلنا داخل النادي وله دور عظيم مع طاهر في وصوله للفريق الأول مع المقاولون العرب".

وأضاف "أقيمت دورة في ملاعب النادي الأهلي، وكان طاهر في فريق البراعم، ورأى اللاعبين محمود الخطيب عضو مجلس الإدارة حينها وأصروا على التقاط صورة تذكارية، تعد العائلة أهلاوية وأعضاء في النادي من فترة بعيدة".

وأتم "أول مرة اصطحبت فيها طاهر في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001 أمام صن داونز، عندما سجل خالد بيبو هاتريك وكان منفعلا مع الحدث رغم صغر سنه".

إيهاب بيتا الذي درب اللاعب في فريق البراعم قال لـ FilGoal.com "استقبلت طاهر في عمر 7 سنوات يرتدي قميص الأهلي مع شعر طويل وملفت للغاية، دربت طاهر فترة طويلة حوالي 4 أو 5 سنوات".

وتابع "كان لابد أن ينضم لقطاع الناشئين وليس مدرسة الكرة بالنادي، وأخبرته أن يأتي بقميص أصفر المرة القادمة لأنه أصبح لاعب في المقاولون العرب".

وأضاف "كان طاهر لاعب هادئ بشكل مريب ولدية ثقة بالنفس عالية منذ الصغر، كنت أحاول أن أكون صديق له لأن له طابع خاص".

وأردف "فاوضه الأهلي في أحد الفترات حينما شاهده بدر رجب وأمين عرابي، ونصحت والده أن يبقى في النادي".

واستطرد "لعبنا في أحد البطولات في استاد القاهرة، ولعب طاهر مع الفريق الأكبر سنا وسجل أهدافا غريبة لا نتوقع أن يسجلها طفل صغير، بعد الفوز بالبطولة سافرنا إلى فرنسا لبطولة أخرى مكملة لها بمشاركة 40 دولة".

وتابع "شاركنا في البطولة مع فرق من روسيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا، كنت أنا المدرب برفقة 14 لاعبا وكان ريعو رئيس البعثة، وسافر والده على حسابه الشخصي".

واستمر في حديثه قائلا "فزنا على الفريق الروسي الذي توج بالبطولة، وكنا أحد أفضل 10 فرق في البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف".

وأضاف "كانت الفيزا لإقامة البعثة مدتها شهر واحد، وبعد مضي 15 يوما انتهت البطولة، وبقي اللاعب بصحبة والده بعد أن مضى إقرار باستلام اللاعب، وأثناء رحيل اللاعب مع والده ونحن في الحافلة ورأيت طاهر كدت أبكي في وداعه، هنا شعرت بالأبوة ناحية الطفل الصغير رغم أنني أعرف أنه سيعود بعد أسبوعين فقط، ولا أعرف حينها هل حاول ضمه لأحد الأندية الفرنسية ام لا".

وأوضح "رغم تدريبي لطاهر منذ الصغر إلا أنني فهمت اللاعب متأخرا قليلا، كنت أوجه إليه تعليمات في المباراة أجده ينظر إلي ولا يتحدث لأنه كان منطويا بعض الشيء، رغم ذلك يمتلك حماس غير طبيعي حيث يؤدي في التمرين مثل المباريات حتى التمرينات الخفيفة بعد المباريات".

وأكمل "وتدرب طاهر معي مرة أخرى بعدها بفترة، وتوج الفريق بالمركز الثالث في بطولة الجمهورية وفزنا على وادي دجلة آنذاك 9-1 مما تسبب في إقالة أشرف يوسف المدير الفني حينها، وفي مباريات الأهلي وإنبي يكون اللاعب تحت رقابة شديدة لقدرته على تسجيل الأهداف، وأيضا هو مسدد جيد لركلات الجزاء".

وأتم "نصحت والد طاهر في حديثه معي أن ينتقل إلى الأهلي خاصة بعد قلة العروض المتوقعة في ظل أزمة كورونا الحالية".

وقال أحمد حمودة في حديثه لـ FilGoal.com "صعد طاهر فريق أول في عمر 16 عام، يعد طاهر من أفضل اللاعبين في مصر وأصنفه من جيل الموهوبين، لو لعب لصالح الأهلي والزمالك من البداية لأصبح أفضل من هذا المستوى 10 مرات".

وتابع "لعب طاهر تحت 12 عاما وسجل من 8 إلى 10 أهداف، لكن حينما لعب معي تحت 13 عاما حولت مركزه إلى صانع ألعاب ومهاجم، وسجل حينها عدد كبير من قد يصل إلى 20 هدفا، ثم تركت الفريق وعدت له تحت 15 عاما وسجل أيضا عددا كبير من الأهداف يصل إلى 25 هدفا في الموسم، وأيضا عدد أهداف كبير تحت 16 عاما".

وأضاف "ذهبت إلى شريف حبيب رئيس النادي وقلت له لدينا موهبة عظيمة مثل محمد صلاح في قطاع الناشئين لابد أن تشاهدها، شاهد رئيس النادي مباراة الأهلي بصحبة محمد رضوان ولم يقدم طاهر مردود جيد".

وتابع "أخبرت رئيس النادي أنه كان خائفا وصممت أن يشاهده مرة أخرى، شاهده في مباريات أخرى أمام الداخلية وسموحة وسجل أهدافا رائعة وتم تصعيده إلى الفريق الأول".

وأوضح "تحدثت مع حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب في أحد الفترات، وأكدت له أن طاهر في مركز الجناح الأيسر والأيمن يتم استنزافه دفاعيا ويجب أن يبقى قريب من المرمى، واتفق معي في هذا الرأي".

وعن عيوب طاهر، قال حمودة "من الناحية النفسية طاهر يعتبر نفسه أنه النجم ويحب المعاملة الخاصة، لا يحب اللعب تحت الضغط، ويحب أن يكون محور اللعب من زملائه في الفريق".

وتابع "هل النادي الأهلي قادر على تغيير بعض الصفات الشخصية؟ هل يقبل أن (يخدم) وليد سليمان ورمضان صبحي من الناحية الفنية في الملعب؟ أبناء النادي يتحملون الضغط لأنهم يلعبون على البطولات منذ الصغر".

وأردف "طاهر أحيانا لا يحب أن يحاسب أمام زملائه اللاعبين، أيضا لاعب مزاجي حينما يكون في الفورمة يؤدي بشكل ممتاز، وحين يكون عصبي يطرد كثيرا، اعتقد أنه من الناحية النفسية يحتاج عمل كبير، في أحد المباريات تأخر فعاقبته بالاستبعاد خارج المباراة، رغم عصبيته في الملعب إلا أنه لاعب محترم للغاية وصاحب خلق وراقي في التعامل وملتزم إلى حد كبير".

وأوضح "لابد من أن يستفز فنيا من السويسري ريني فايلر حتى يخرج منه أفضل المستويات، ولا يشعر بالأريحية بشكل دائم بل عليه خلق حوافز له بشكل مستمر، على سبيل المثال البرتغالي مانويل جوزيه وحسن شحاتة رائعين في التعامل النفسي مع اللاعب، أتذكر حين أهتم بلاعبين آخرين في تدريب خاص كان يتضايق، وهذا جيد من لاعب يريد التطور دائما"

وأضاف "ومن الناحية الفنية يلتزم اللاعب بالتعليمات بشكل ممتاز بالإضافة إلى قدراته الإبداعية، وتوقعت له مستقبل باهر منذ أن كان 12 عام، طاهر من أفضل اللاعبين في الأهلي فنيا، وأخبرت والده أن الأهلي أفضل نادي له داخل مصر".

وأتم "أعتقد أن طاهر أفضل من رمضان صبحي وكريم نيدفيد".

وقال محمود العارف المدير الفني لفريق 2002 حاليا في المقاولون العرب في حديثه لـ FilGoal.com "سيصبح لاعبا ذو شأن كبير، يعد طاهر من أفضل اللاعبين رفقة محمد محمود لاعب وادي دجلة السابق الذي دربته فيما مضى، وغيرت مركزه من مهاجم إلى صانع ألعاب ولاعب وسط".

وأتم "كنت أحب طاهر محمد طاهر كلاعب لأنه مهذب، أيضا يوسف الجوهري لاعب الفريق الأول بالنادي حاليا، المستقبل أمام طاهر ليحقق تاريخ له في الملاعب".

أما أحمد كمونة المدير الفني لفريق 2001 بالنادي فأوضح لـ FilGoal.com "تدرب معي حينما بلغ 20 عاما بالرغم من أنه يشارك مع الفريق الأول إلا أنني كنت أستدعيه في المباريات الصعبة".

وأضاف "كنت أنصحه أن يلعب الكرة السهلة وأن يخاف على نفسه، رغم ذلك كان مخلصا للغاية في المباريات مع الناشئين وأيضا في التمرين، ويملك الغيرة والحمية على النادي".

وتابع "كنت أتمنى أن يحترف في الخارج ليكمل مسيرة محمد النني ومحمد صلاح".

وعن تجربته الاحترافية، قال "كان صغيرا في السن بالتالي لم يمتلك الخبرات الكافية حينها".

وأتم "أتمنى أن أراه في الأولمبياد ومع المنتخب الأول لأنه لاعب صاحب مهارات عالية ومتعاون مع زملائه بشكل جيد".

فيما قال مجدي مصطفى قائد فريق المقاولون في عصره الذهبي وأحد مدربي قطاع الناشئين حاليا لـ FilGoal.com "يعد طاهر لاعبا قويا وسريعا، شبه متكامل فنيا ولاعب من طراز أوروبي، تستطيع أن تعطيه تفاصيل عريضة خلال تعليماتك قبل المباراة ويجيد اللاعب تلك التفاصيل الصغيرة ويساهم بحلول مبتكرة".

وتابع "يعاب عليه العصبية، من الممكن أن يحتفل بهدف بطريقة فيها استفزاز لو غضب من حكم أو لاعب"

وأضاف "كان يرحب باللعب مع الناشئين على عكس لاعبين آخرين، في أحد المباريات أمام الإسماعيلي رأيته يمسك العضلة الخلفية، ومن ثم أخبرته هل تعاني من أي إصابة وأخبرني أنه لا يعاني من شيء وذلك من حرصه على استكمال المباراة خاصة أننا كان هناك تعادل إيجابي أمام الدراويش".

وصرح أحمد صالح المدير الفني لمنتخب الشباب السابق لـ FilGoal.com "طاهر محمد طاهر كان من ضمن الاختيارات الأولي لتكوين عناصر منتخب الشباب مواليد 1997 قبل تصعيده للفريق الأول للمقاولون، وكان يشارك في مركز الجناح الأيسر وشارك خلال بطولة إفريقيا للشباب 2017 ".

وأتم "طاهر يتمتع بشخصية مميزة وتفكيره الكامل في كرة القدم ،لاعب جاد وملتزم، مميز بالسرعة والتسديد القوي ويجيد في مركز الجناح الأيسر ربما تحتاجه لمهاجم صريح ولكن لبعض الوقت خلال المباراة".

وقال محمد أبو العلا المحلل الفني لفريق المقاولون العرب لـ FilGoal.com "كنت أطمئن بوجود طاهر في الملعب، من الحظ السيئ أنه لم يلعب أمم إفريقيا تحت 23 عام".

وتابع "أصيب اللاعب مؤخرا حوالي 8 مباريات وعاد إلى الفريق ومن ثم إصابة أخرى أبعدته 5 مباريات، وأيضا الإصابة مع المنتخب الأولمبي".

وعن مميزات طاهر قال "شخصية قيادية، ويمتلك قدرات فنية رائعة يجيد المراوغة بشكل جيد جدا وتغيير الاتجاهات، ويجيد التمرير القصير والطويل، ويلتحم بشكل جيد، ويتحرك بين الخطوط على طريقة وليد سليمان، كنت أتمنى أن يحترف في أوروبا لأنه يمتلك كل المقومات الفنية".

وعن التطور في أداء اللاعب قال "أراد عماد النحاس تطوير طاهر في الضربات الثابتة وتطوير اللعب في المساحات الضيقة، التسديد بالقدم اليسرى واقتحام منطقة الجزاء، والضربات الرأسية التي يجيدها عبد الله السعيد مثلا رغم أنه صانع ألعاب".

وعن المنافسة مع زملائه تحدث قائلا "أستطيع مقارنته مع رمضان صبحي، ويتفوق على كهربا وأحمد الشيخ، ويجيد اللعب في مركز المهاجم أفضل من كهربا".

وعن المراكز التي يستطيع اللعب بها، قال "طاهر يستطيع اللعب في كافة المراكز الهجومية هو أمر معروف للجميع وأعلاهم على مستوى الأداء في مركز الجناح الأيسر وأقلهم في مركز المهاجم على سبيل في خطة كوبر تحتاج مهاجم بمواصفات طاهر الذي يجيد التحرك وتبادل المراكز واللامركزية مع زملائه، اللاعب ليس مهاجم (محطة) لكن عندما يستدير إلى المرمى يصبح شديد الخطورة على المنافس، وما لا يعرفه الكثيرون أنه يجيد في مركز الوسط المساند".

وعن أفضل مباراة أمام الأهلي "عندما فزنا على الأهلي بهدف نظيف سجله أحمد علي في الموسم الماضي، قدم طاهر واحدة من أفضل مبارياته وسدد كرة في العارضة وتألق بشكل رائع".

وأتم "أتذكر قبل أمم إفريقيا طلب من شوقي غريب المدير الفني ارتداء اللاعبين القناع على طريقة المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، وهذا يدل على ثقته الكبيرة في نفسه واللاعبين بقدرتهم على الفوز بالبطولة".

وتحدث علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون لـ FilGoal.com عن طاهر قائلا "كنا متأخرين في جدول الترتيب عندما تولينا المسئولية، ونجحنا في الصعود خطوة بخطوة".

وتابع "طاهر لاعب مميز جدا، أتذكر هدفه في مرمى الداخلية من ركلة الركنية بعد أن قمنا بالتدريب عليها حيث أتولى التدريب على الركلات الثابتة بتكليف من عماد النحاس، حيث راوغ أكثر من لاعب وسدد كرة قوية رائعة".

وأضاف "في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، كاد طاهر أن يسجل هدفا مارادوني بعد مراوغة حوالي 4 لاعبين، لكن سددها بعيدة عن المرمى وارتدت علينا بهدف لصالح سموحة، ونال إشادة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الحاضر في المدرجات".

وأردف "يجيد عماد النحاس تحضير البديل الجيد، وأتوقع تعويض طاهر بلاعبين مميزين لسد العجز المتوقع بعد رحيله سواء من قطاع الناشئين أو من خارج النادي".

وعن المنافسة مع رمضان صبحي قال "طاهر أسرع من رمضان وأقوى في التسديدات، ورمضان أفضل على مستوى المهارة".

وأتم "كل لاعب يجب أن لديه طموح كبير، على سبيل محمد صلاح هذا العام ينافس على هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، وتوج بثالث أفضل لاعب في العالم، وأنصح طاهر بالطموح وخلق الدوافع باستمرار، والتركيز في التمرين والحرص في التعامل مع الإعلام والجمهور".

وأخيرا تحدث علاء نبيل المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب لـ FilGoal.com "أبارك للنادي الأهلي على هذه الصفقة، وجهة نظر صائبة أنك تحصل على لاعب صغير السن له مستقبل باهر، دائما أطالب بإعطاء الفرص للناشئين، أنا أكثر مدرب في مصر مؤمن بالناشئين".

وتابع "طاهر تم تأسيسه بشكل صحيح، لاعب مقاتل ويمتلك قوة كبيرة وجوكر في المراكز الهجومية، وقادر على نقل أي فريق من الدفاع إلى الهجوم بالمراوغة مثل رمضان صبحي".

وعن عيوب طاهر، قال "تعد العصبية الزائدة هي السمة السائدة في هذا الجيل، حيث كنت أعاقبه أحيانا بسبب هذه العصبية، كنا نلعب مباراة ودية وخرج عن الإطار اللائق لذلك قمت بتغييره وأوقفته، طاهر شخصية قيادية أحيانا يكلم اللاعبين الأكبر منه لتوجيه مما يضايق اللاعب الآخر".

وتابع "في مباراة إنبي الدوري الأول الموسم الماضي، كنا متقدمين بهدف نظيف وطرد طاهر، وعاد إنبي في المباراة وفاز بنتيجة 2-1، هنا وبخته بشدة وأعتقد أن هذه المواقف تعلم منها".

وعن هدف لا ينساه، قال "في أولى مباريات الدوري الممتاز موسم 2018-2019 سجل هدفا عالمي في مرمى الاتحاد السكندري، وكانت فترة الإعداد قوية جدا حينها"

وأتم "أتمنى بعد هذه الضجة الإعلامية أن يركز بشدة، وأحذره من الإعلام والجمهور، واعتقد أن الدور الثاني سيشاهد جمهور الأهلي مباريات النادي ومباريات المقاولون لمتابعة اللاعب عن قرب، ومن المهم الحفاظ على تركيزه في الفترة الأولى مع الفريق الأحمر".

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