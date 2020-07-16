حوار في الجول – جوميز يرد على رحيل باهر وعبد الرحمن مجدي على طريقة ترامب

على طريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رد ديدييه جوميز المدير الفني للإسماعيلي على أنباء رحيل قائد فريقه باهر المحمدي وجناحه عبد الرحمن مجدي عن الفريق، ضمن حوار مطول أجراه مع FilGoal.com.

"أخبار كاذبة"، هكذا كان رد الفرنسي صاحب الـ50 عاما والذي لم يلعب سوى 6 مباريات مع الدراويش في الدوري تقسمت نتائجهم بين الفوز والتعادل والخسارة بمباراتين لكل منهم، ولكنه خرج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز، قبل أن يتغلب على الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية 1-0.

جوميز كان في ضيافة FilGoal.com، وهكذا جاءت إجاباته..

كيف ترى قرار اتحاد الكرة باستكمال الموسم الحالي؟

لا أعرف إذا كان قرارا سليما أو لا، موقفي هو نفس موقف رئيس النادي.

لا أرى أن استكمال البطولة كان ضروريا. الوضع صحيا وماديا صعب للغاية على الأندية.

من الصعب استكمال الموسم الجاري، ولهذا القرار تأثيرات على العقود والانتقالات لكنني أفتقد كرة القدم، ولكن علينا أن نكون حذرين لأن بعد 4 أشهر من غياب التدريب الجماعي المنتظم قد يصبح الوضع مقعدا من ناحية الإصابات مثلا، لكننا جاهزون للاستئناف.

وهل بداية الدوري في شهر أغسطس فترة كافية للاعبين ليكونوا جاهزين؟

علينا احترام هذا القرار، وأن نكون جاهزين لأول مباراة في أغسطس، لا أعلم أن كانت 5 أو 6 أسابيع كافية بعد 4 أشهر من دون تدريبات، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا وأرى أننا نتحسن بشدة وأظن أننا سنكون جاهزين.

قلت من قبل، بعد 4 أشهر دون تدريب جماعي، نحتاج للوقت لنكون جاهزين. في أوروبا نرى لاعبين بإصابات كبرى بعد ذلك التوقف لذا يجب أن نكون حذرين في برنامجنا التدريبي.

وما هو هدفك مع الإسماعيلي في الموسم الحالي؟

هدفنا هو دور ثان أفضل من الدور الأول الذي لم ألعب فيه سوى 6 مباريات. لكنني مقتنع أن فريقي لديه أفضل، ونريد دخول المربع الذهبي. المركز التاسع لا يليق بالإسماعيلي.

علينا أن نظهر أكثر فاعلية دفاعيا وهجوميا، وعلينا أن نستغل الفرص السانحة لنا هجوميا لأننا نهدر الكثير من الفرص وهذه من نقاط ضعفنا. نخلق الكثير من الفرص ونهدر الكثير منها. علينا أن نفعل المزيد أمام مرمى الخصوم للفوز بمباريات أكثر وتسجيل أهداف أكثر.

وكيف ترى رغبة عبد الرحمن مجدي في الاحتراف في أياكس الهولندي؟

أظن أن تلك الأخبار كاذبة. عبد الرحمن في المران ويعمل بشكل رائع مع الفريق وتحدثت معه عن هذا الأمر وقال لي إن الأمر غير صحيح. نعتمد عليه كثيرا في الدور الثاني وأرى أن لاعب بتلك الموهبة لديه الكثير للإسماعيلي ويمكنه تقديم الكثير وأثق فيه كثيرا.

هناك دائما أخبار كاذبة بشأن لاعبي الإسماعيلي، سواء عبد الرحمن مجدي أو باهر المحمدي أو عماد حمدي. كل اللاعبين مازالت عقودهم سارية مع الإسماعيلي ونعتمد عليهم للفوز بالبطولة العربية والتقدم كثيرا في الدوري.

لا يمكننا الحديث عن الانتقالات الآن، ولا أريد رحيل أي لاعب عن الفريق لأنني أحتاجهم جميعا وأعتمد عليه كثيرا.

يتبقى للإسماعيلي مباراة واحدة من اجل خوض نهائي البطولة العربية، كيف تري مواجهة الرجاء؟

البطولة العربية حلمي، وأريد الفوز بها لجمهور الإسماعيلي على ملعبه أمام آلاف الجماهير. نعمل على ذلك لأن الأمر هام للنادي، الجمهور يحب النادي كثيرا ويستحقون هدية كتلك.

المباراة الثانية أمام الرجاء ستكون معقدة. المباراة الأولى كانت صعبة وفريقهم أهدر الكثير من الفرص وحارسنا محمد مجدي تألق وانتصرنا 1-0، لكنني أظن أننا قادرين على التسجيل في المغرب.

متي يحقق الإسماعيلي بطولة الدوري؟

لدينا فريق شاب وأمامه الكثير. مستقبل الإسماعيلي يشعرني بالتفاؤل. أرى أن هذا الفريق في طور البناء وسيكون قادرين على الفوز بالبطولات في الأشهر والأعوام المقبلة. لا أريد أن أتحدث فقط، ولكن الناس عليهم أن يعرفوا أننا نبني فريقا جيدا. لا أريد الحديث عن الموسم المقبل واللاعبين الذين نحتاجهم لأن علينا إكمال الموسم باللاعبين الحاليين. أدائنا في البطولة العربية استثنائي وأمامنا مباراة واحدة للوصول للنهائي وهذا يؤكد قوة هذا الفريق.

فخر الدين بن يوسف عقده ينتهي بنهاية الموسم، هل طلبت تجديد تعاقده؟

كل من في النادي يريد استمرار فخر الدين بن يوسف لأنه خبير وقائد وفي الفريق وعقليته استثنائية ومثال لكل الفريق. لديه جودة عالية كلاعب وكشخص ونريد بقائه.

لا أعرف ماذا سيحدث في الأيام المقبلة لكنني أعرف أن فخر الدين يريد البقاء هنا وأنا أرى أن مستقبله هنا.

هل تحدث معك مسؤولي النادي حول تجديد تعاقدك؟

أعرف وظيفتي جيدا. وظيفتي تعتمد على النتائج، فقط النتائج ستسمح لي بتجديد تعاقدي من عدمه لذا علي الفوز والنجاح مع الفريق، والفوز بالبطولة العربية ودخول دوري الأبطال الإفريقي لتمديد عقدي، لذا أبذل قصارى جهدي لأدفع الإسماعيلي للنجاح، لو فعلت ذلك قد تستمر المغامرة.

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