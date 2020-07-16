الأهلي: البلاغ رقم 11 ضد تجاوزات رئيس الزمالك الجديدة.. "هدد بإشاعة الفوضى حال تطبيق القانون"

أعلن النادي الأهلي تقدمه بالبلاغ رقم 11 ردا على التجاوزات الجديدة لمرتضى منصور رئيس الزمالك وفقا للموقع الرسمي للنادي.

ونشر موقع الأهلي الآتي:

"تقدم محمود الخطيب عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة النادي بالبلاغ رقم 11 إلى النائب العام تحت رقم 29246 عرائض المكتف الفني ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه أمس من خلال شاشة قناة نادي وحسابه الرسمي على فيس بوك وقناته على يوتيوب".

وتابع "قال الخطيب في بلاغه أن رئيس الزمالك تجاوز في حقه وأسرته ووجه إليه ألفاظا غير لائقة واتهامات باطلة سواء بالتصريح أو التلميح وزاد في تطاوله بما يعف اللسان عن ذكره ردا على قيام رئيس الأهلي بتقديم بلاغات سابقة إلى النائب العام للحصول على حقوقه بالطرق القانونية".

وشدد البيان "بل وهدد رئيس الزمالك أنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره وهم بالملايين على حد قوله بالفيديو لن يصمتوا في إشارة لإشاعة الفوضى في بلد سيادة القانون".

وواصل "وجاء على لسانه أيضا عبارات تمس وطنية رئيس الأهلي وكيان ناديه والتي يشهد التاريخ عليها وقدم الخطيب مع بلاغه إسطوانة مدمجة تتضمن تجاوزات رئيس الزمالك التي فاقت كل الحدود، وعلى كل المستواتي وتركت علامات استفهام عديدة في اتجاعات مختلفة بسبب الصمت غير المبرر تجاه كل ما يرتكبه من جرائم سب وقذف وخوض في الأعراض وتشويه سمعة العائلات".

وأخيرا "يطالب رئيس الأهلي بحقه المشروع وعائلته، بل وحقوق كل المصريين الذين يسيئ إليهم ما يأتي على لسان رئيس الزمالك ويتنافى مع قيم المجتمع المصري والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وبات نهجه يمثل خطرًا حقيقيًا على سلوك الشباب والنشء الذين يمارسون الرياضة في الأندية، خاصًة أنه يقوم ببث هذه التجاوزات الخارجة على شاشة قناة ناديه وحساباته الرسمية وتتناولها مواقع التواصل الاجتماعي".

طالع أيضا

قطر تستضيف مباريات المجموعة الغربية لدوري أبطال آسيا حتى نصف النهائي

مواعيد مباريات الخميس

الصفتي: شيكابالا أفضل لاعب في التاريخ

كلوب: سنتعلم الدرس

مرتضى: أعود قريبا للدفاع عن حقنا في لقب نادي القرن

فان دايك بعد الخسارة أمام أرسنال: أتحمل المسؤولية كاملة