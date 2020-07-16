مران الأهلي - مباراة تجريبية بمشاركة حمدي فتحي.. وفايلر يصحح أخطاء لاعبين

الخميس، 16 يوليه 2020 - 12:11

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - حمدي فتحي

شارك حمدي فتحي لاعب الأهلي الذي تعافي مؤخرا من إصابة في مباراة تجريبية صباح الخميس جرت على هامش المران.

بينما تدرب محمد محمود، الذي تعافى مؤخرا من إصابة أيضا، في الجيم.

وأوقف ريني فايلر مدرب الأهلي المباراة التجريبية أكثر من مرة لتصحيح أخطاء.

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ويتدرب الأهلي استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل ولمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 49 نقطة بعد خوضه لنصف عدد مبارياته.

ويلعب الأهلي وديا ضد سموحة في 23 يوليو المقبل استعدادا لاستئناف الدوري.

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