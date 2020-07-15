راشفورد ينال الدكتوراة الفخرية

سيصبح ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد أصغر من يحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة مانشستر، تقديراً لجهوده في مكافحة فقر الأطفال.

وقال راشفورد في بيان نشره موقع ناديه: "هو يوم فخر لي ولعائلتي بالنظر إلى الأسماء التي سبق لها الحصول على هذا التكريم".

صاحب الـ22 عاما سيلحق بأساطير نالت لقب البروفيسير الشرفي لجامعة مانشستر مثل السير أليكس فيرجسون والسير بوبي تشارلتون.

وأضاف "أمامنا الكثير من العمل في مكافحة فقر الأطفال، لكن الحصول على اعتراف من مدينتك بما تفعله معناه أنك تسير على الطريق السليم".

وأسهمت مجهودات راشفورد في توفير الطعام للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا، وتغيير الحكومة الإنجليزية لقرارها واستمرار إمداد الأطفال بالوجبات المدرسية.

وقالت نانسي روثويل رئيسة الجامعة: "ماركوس شاب استثنائي يتمتع بالموهبة والصفات القيادية بما يمتد إلى خارج الملعب".

وأضافت "عمله الخيري لن يساعد فقط عددا لا يحصى من الشباب في مدينتا، بل في كافة أنحاء البلاد".

وأكملت "تقع على عاتق جامعتنا مسؤولية اجتماعية في جوهرها، وهو ما نفخر بمشاركتنا به مع ماركوس. لهذا نحن مسرورون بجعل ماركوس أصغر شخص يحصل على الدكتوراة الفخرية".

وأدى تعاون راشفورد مع جمعية فاري شير الخيرية إلى جمع تبرعات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني وتوزيع نحو 4 ملايين وجبة على المتضررين من أزمة كورونا.

من جهته، قال متحدث باسم يونايتد: "ماركوس لاعب استثنائي وشخص استثنائي".

وأتم "عمله الخيري يجعله يستحق هذا التكريم. كل شخص في نادي مانشستر يونايتد فخور به للغاية".

طالع أيضا

سواريز: أهلا بلاوتارو

عبد الحفيظ: التركيز شديد في مران الأهلي

دي يونج يعود لقائمة برشلونة

المسحة الطبية الرابعة للأهلي

تقرير: انتقال سانشو ليونايتد مرهون بدوري الأبطال

إنبي يعلق على تقارير معايشة كريم فؤاد في بنفيكا