عبد الحفيظ: التركيز كبير في تدريبات الأهلي للوصول لأتم جاهزية

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 12:07

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن التركيز في أعلى مستوياته في مران الفريق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وصرح عبد الحفيظ للصحفيين صباح الأربعاء "الأمور تسير بشكل جيد في المران وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة".

وأضاف "التجهيزات المتوفرة في النادي من جيم وساونا وجاكوزي جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب مختار التتش".

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واستمر "التركيز شديد من اللاعبين للوصول لأعلى معدل من الجاهزية على الصعيدين الفني والبدني".

ويتدرب الأهلي استعدادا لاستئناف الدوري في 6 أغسطس المقبل ولمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 49 نقطة بعد خوضه لنصف عدد مبارياته.

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