الأهلي يجري المسحة الطبية الرابعة على هامش مران الأربعاء

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 11:58

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

خضع لاعبو الأهلي وجهازه الفني والطبي والإداري صباح الأربعاء لمسحة طبية رابعة للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وتدرب اللاعبون في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة قبل إجراء الاختبارات الطبية.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر إجراء مباراة كاملة في مران الفريق يوم الخميس والذي سيبدأ في الخامسة والنصف مساء.

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وتناول فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد فايلر محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الذي خضع فيه اللاعبون لتدريبات بدنية قوية.

واجتمع فايلر بشريف إكرامي حارس مرمى الفريق على هامش المران، بينما عقد عبد الحفيظ جلسة سريعة مع اللاعب جونيور أجايي النيجيري.

وتابع فايلر جزءا من تدريبات حراس المرمى وخصص فقرة للتدرب على الكرات العرضية.

وتقرر منح اللاعبين راحة سلبية يوم الجمعة.

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