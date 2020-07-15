الأهلي يجري المسحة الطبية الرابعة على هامش مران الأربعاء

خضع لاعبو الأهلي وجهازه الفني والطبي والإداري صباح الأربعاء لمسحة طبية رابعة للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وتدرب اللاعبون في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة قبل إجراء الاختبارات الطبية.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر إجراء مباراة كاملة في مران الفريق يوم الخميس والذي سيبدأ في الخامسة والنصف مساء.

وتناول فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



























وعقد فايلر محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الذي خضع فيه اللاعبون لتدريبات بدنية قوية.

واجتمع فايلر بشريف إكرامي حارس مرمى الفريق على هامش المران، بينما عقد عبد الحفيظ جلسة سريعة مع اللاعب جونيور أجايي النيجيري.

وتابع فايلر جزءا من تدريبات حراس المرمى وخصص فقرة للتدرب على الكرات العرضية.

وتقرر منح اللاعبين راحة سلبية يوم الجمعة.

طالع أيضا

الجنايني يختار لاعبا تمنى ضمه من الأهلي للزمالك

وزير التموين يتحدث عن أزمة "لقب نادي القرن"

تامر عبد الحميد: أبو تريكة وافق على الزمالك قبل الرحيل إلى الأهلي

استئناف دوري الدرجة الثانية في 20 سبتمبر

الاتحاد التونسي: لم نخطر كاف برغبتنا في استضافة مباريات الأبطال