سواريز: نرحب بضم لاوتارو.. سنساعده إذا انضم لبرشلونة

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 12:13

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - دوري أبطال أوروبا

يرحب لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة بفكرة ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر للفريق الكتالوني.

لاوتارو مارتينيز

النادي : إنتر ميلان

لويس سواريز

النادي : برشلونة

برشلونة

ورغم أن لاوتارو يشغل نفس مركز سواريز لكن الأخير يرى أن اللاعب الأرجنتيني سيكون إضافة كبيرة للفريق.

وقال سواريز في تصريحاته لصحيفة سبورت: "لاوتارو لاعب رائع حقا ونرحب بأذرع مفتوحة لضمه".

أخبار متعلقة
قائمة برشلونة - عودة دي يونج أمام أوساسونا وغياب جريزمان تقرير: برشلونة يعرض كوتينيو على أرسنال ونيوكاسل للتخلص منه سكاي: برشلونة يستفسر عن سيسينون تقرير: سيتي يرغب في ضم خمسة لاعبين.. سيزاحم برشلونة على لاوتارو

وأشارت تقارير إسبانية إلى حسم برشلونة الصفقة مقابل دفع 70 مليون يورو بالإضافة إلى انتقال جونيور فيربو الظهير الأيسر إلى إنتر والمقدر ثمنه بـ 40 مليون يورو.

وأضاف سواريز "لا توجد أي مشاكل إذا انضم لاوتارو إلى الفريق، لقد تقدمت في العمر وبالتأكيد يبحث برشلونة عن الأفضل".

وتابع "كان لاوتارو يلعب بمستوى مرتفع للغاية مع إنتر هذا الموسم".

وشدد "ليس من السهل أن تنتقل من الأرجنتين إلى إيطاليا وتظهر كل ما لديك في دوري صعب مثل الإيطالي".

وأتم تصريحاته "لاوتارو لاعب شاب وسنحاول مساعدته إذا جاء إلى برشلونة من أجل التكيف والتأقلم سريعا مع الفريق".

اقرأ أيضا

وزير التموين يتحدث عن أزمة نادي القرن

الجنايني يكشف 3 مفاجأت

تصريحات هامة من اللجنة الطبية بشأن دوري أبطال إفريقيا

موعد استئناف دوري الدرجة الثانية

الاتحاد التونسي: لم نخطر كاف برغبتنا في تنظيم دوري الأبطال.. ولكن

برشلونة لاوتارو مارتينيز لويس سواريز
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا يوجه رسالة قوية لـ ليفربول ويونايتد وأرسنال 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات حتى صيف 2021 19 دقيقة | أوروبا
راشفورد ينال الدكتوراة الفخرية 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الإسماعيلي: اندهشت من رد الفعل حول تغريدة باهر المحمدي 35 دقيقة | مصر
بيراميدز يواجه المقاصة والزمالك والمصري استعدادا للدوري ساعة | مصر
سواريز يعترف باستحالة التتويج بالدوري الإسباني ساعة | أوروبا
صلاح يواجه أرسنال وعينه على رقم قياسي لم يحدث منذ 54 عاما 2 ساعة | أوروبا
رسميا - الإعلان عن مواعيد كأس العالم 2022.. 4 مباريات في اليوم والنهائي 18 ديسمبر 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك