سواريز: نرحب بضم لاوتارو.. سنساعده إذا انضم لبرشلونة

يرحب لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة بفكرة ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر للفريق الكتالوني.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان لويس سواريز النادي : برشلونة برشلونة

ورغم أن لاوتارو يشغل نفس مركز سواريز لكن الأخير يرى أن اللاعب الأرجنتيني سيكون إضافة كبيرة للفريق.

وقال سواريز في تصريحاته لصحيفة سبورت: "لاوتارو لاعب رائع حقا ونرحب بأذرع مفتوحة لضمه".

وأشارت تقارير إسبانية إلى حسم برشلونة الصفقة مقابل دفع 70 مليون يورو بالإضافة إلى انتقال جونيور فيربو الظهير الأيسر إلى إنتر والمقدر ثمنه بـ 40 مليون يورو.

وأضاف سواريز "لا توجد أي مشاكل إذا انضم لاوتارو إلى الفريق، لقد تقدمت في العمر وبالتأكيد يبحث برشلونة عن الأفضل".

وتابع "كان لاوتارو يلعب بمستوى مرتفع للغاية مع إنتر هذا الموسم".

وشدد "ليس من السهل أن تنتقل من الأرجنتين إلى إيطاليا وتظهر كل ما لديك في دوري صعب مثل الإيطالي".

وأتم تصريحاته "لاوتارو لاعب شاب وسنحاول مساعدته إذا جاء إلى برشلونة من أجل التكيف والتأقلم سريعا مع الفريق".

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