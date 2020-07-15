تقرير: انتقال سانشو لـ يونايتد مرهون بتأهل الأخير لدوري الأبطال

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 11:08

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن جيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند سيأخذ بعين الاعتبار الانتقال إلى مانشستر يونايتد فقط إذا تأهل الأخير لدوري أبطال أوروبا.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

مانشستر يونايتد

وزعمت تقارير أن يونايتد الأقرب للحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 20 عاما.

لكن مع رغبة اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، قد يظفر فريق آخر به في حال فشل رجال أولي جونار سولشاير في التأهل للبطولة القارية.

أخبار متعلقة
إنبي لـ في الجول: كريم فؤاد يتدرب معنا ولا نعلم شيئا عن معايشة بنفيكا المدير الفني لـ الأولمبي لـ في الجول: نتمنى بدء التدريبات اليوم.. ونطالب بإلغاء الهبوط مواعيد مباريات الأربعاء 15 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. أرسنال يتحدى ليفربول أسوان يعلن مواجهته لـ الزمالك و4 أندية أخرى استعدادا للدوري

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ولديه صراع شرس مع تشيلسي وليستر سيتي على مقعدين مؤهلين لدوري الأبطال.

ويتبقى ليونايتد مواجهة كريستال بالاس ووست هام يونايتد وليستر سيتي في الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري.

وتألق سانشو في الموسم المنصرم وشارك في 44 مباراة مع دورتموند وسجل 20 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

ولعب سانشو في فريق الشباب بواتفورد ومانشستر سيتي قبل أن ينتقل إلى دورتموند في 2017.

طالع أيضا

الجنايني يختار لاعبا تمنى ضمه من الأهلي للزمالك

وزير التموين يتحدث عن أزمة "لقب نادي القرن"

تامر عبد الحميد: أبو تريكة وافق على الزمالك قبل الرحيل إلى الأهلي

استئناف دوري الدرجة الثانية في 20 سبتمبر

الاتحاد التونسي: لم نخطر كاف برغبتنا في استضافة مباريات الأبطال

سانشو مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا يوجه رسالة قوية لـ ليفربول ويونايتد وأرسنال 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات حتى صيف 2021 19 دقيقة | أوروبا
راشفورد ينال الدكتوراة الفخرية 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الإسماعيلي: اندهشت من رد الفعل حول تغريدة باهر المحمدي 34 دقيقة | مصر
بيراميدز يواجه المقاصة والزمالك والمصري استعدادا للدوري ساعة | مصر
سواريز يعترف باستحالة التتويج بالدوري الإسباني ساعة | أوروبا
صلاح يواجه أرسنال وعينه على رقم قياسي لم يحدث منذ 54 عاما 2 ساعة | أوروبا
رسميا - الإعلان عن مواعيد كأس العالم 2022.. 4 مباريات في اليوم والنهائي 18 ديسمبر 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك