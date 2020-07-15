تقرير: انتقال سانشو لـ يونايتد مرهون بتأهل الأخير لدوري الأبطال

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن جيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند سيأخذ بعين الاعتبار الانتقال إلى مانشستر يونايتد فقط إذا تأهل الأخير لدوري أبطال أوروبا.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند مانشستر يونايتد

وزعمت تقارير أن يونايتد الأقرب للحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 20 عاما.

لكن مع رغبة اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، قد يظفر فريق آخر به في حال فشل رجال أولي جونار سولشاير في التأهل للبطولة القارية.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ولديه صراع شرس مع تشيلسي وليستر سيتي على مقعدين مؤهلين لدوري الأبطال.

ويتبقى ليونايتد مواجهة كريستال بالاس ووست هام يونايتد وليستر سيتي في الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري.

وتألق سانشو في الموسم المنصرم وشارك في 44 مباراة مع دورتموند وسجل 20 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

ولعب سانشو في فريق الشباب بواتفورد ومانشستر سيتي قبل أن ينتقل إلى دورتموند في 2017.

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