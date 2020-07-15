قائمة برشلونة - عودة دي يونج أمام أوساسونا وغياب جريزمان

عاد فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة إلى قائمة الفريق أمام أوساسونا بعد غياب أخر سبع مباريات بسبب الإصابة.

برشلونة يواجه أوساسونا مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وأعلن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو - أرناو تيناس أورينا.

الدفاع: نونو سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمونت لانجليه – رونالد أراوخو – خوردي ألبا – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو.

الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – ريكي بويج - أرثر ميلو.

الهجوم: مارتن بريثوايت – ليونيل ميسي – لويس سواريز - أنسو فاتي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 79 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر والذي يحتاج للفوز غدا لحسم اللقب.

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