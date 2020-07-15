قائمة برشلونة - عودة دي يونج أمام أوساسونا وغياب جريزمان

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 12:00

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

عاد فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة إلى قائمة الفريق أمام أوساسونا بعد غياب أخر سبع مباريات بسبب الإصابة.

برشلونة يواجه أوساسونا مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وأعلن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا.

أخبار متعلقة
سكاي: برشلونة يستفسر عن سيسينون تقرير: برشلونة يعرض كوتينيو على أرسنال ونيوكاسل للتخلص منه الكشف عن قميص برشلونة للموسم الجديد تقرير: سيتي يرغب في ضم خمسة لاعبين.. سيزاحم برشلونة على لاوتارو

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو - أرناو تيناس أورينا.

الدفاع: نونو سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمونت لانجليه – رونالد أراوخو – خوردي ألبا – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو.

الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – ريكي بويج - أرثر ميلو.

الهجوم: مارتن بريثوايت – ليونيل ميسي – لويس سواريز - أنسو فاتي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 79 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر والذي يحتاج للفوز غدا لحسم اللقب.

اقرأ أيضا

وزير التموين يتحدث عن أزمة نادي القرن

الجنايني يكشف 3 مفاجأت

تصريحات هامة من اللجنة الطبية بشأن دوري أبطال إفريقيا

موعد استئناف دوري الدرجة الثانية

الاتحاد التونسي: لم نخطر كاف برغبتنا في تنظيم دوري الأبطال.. ولكن

برشلونة أوساسونا فرينكي دي يونج جريزمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا يوجه رسالة قوية لـ ليفربول ويونايتد وأرسنال 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات حتى صيف 2021 19 دقيقة | أوروبا
راشفورد ينال الدكتوراة الفخرية 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الإسماعيلي: اندهشت من رد الفعل حول تغريدة باهر المحمدي 35 دقيقة | مصر
بيراميدز يواجه المقاصة والزمالك والمصري استعدادا للدوري ساعة | مصر
سواريز يعترف باستحالة التتويج بالدوري الإسباني ساعة | أوروبا
صلاح يواجه أرسنال وعينه على رقم قياسي لم يحدث منذ 54 عاما 2 ساعة | أوروبا
رسميا - الإعلان عن مواعيد كأس العالم 2022.. 4 مباريات في اليوم والنهائي 18 ديسمبر 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك