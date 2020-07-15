إنبي لـ في الجول: كريم فؤاد يتدرب معنا ولا نعلم شيئا عن معايشة بنفيكا

نفى زكريا السيد رئيس نادي إنبي علمه بأمر اقتراب كريم فؤاد لاعب الفريق المعار من النجوم من قضاء معايشة مع نادي بنفيكا البرتغالي.

كريم فؤاد النادي : إنبـي إنبـي

وكان محمد الطويلة رئيس نادي النجوم قد صرح أمس الثلاثاء أن مصير كريم فؤاد ما بين الإعارة لإنبي أو المعايشة في بنفيكا البرتغالي.

وكشف أن أزمة الطيران وعدم فتح المجال الجوي بين جميع الدول أوقف فكرة معايشة اللاعب.

وقال زكريا السيد رئيس إنبي لـ FilGoal.com: "لا نعلم شيئا عن هذا الأمر".

وتابع "اللاعب متواجد معنا في التدريبات ولا يوجد أي اتصال بين إنبي وبنفيكا".

وكشف زكريا السيد "كما لم يحدث أي اتصال مع فريق النجوم، واللاعب مستمر معنا لنهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر".

ومن جانبه قال عبد الناصر محمد مدير الكرة لـ FilGoal.com: "هناك تعاقد يضمن لنا كل الحقوق".

وأتم تصريحاته "هناك شروط في التعاقد معه تسمح لنا باستمراره في الفريق".

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