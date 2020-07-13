صاحب الهدف القاتل في يونايتد: كنت أعلم أنه يمكنني التسجيل

كان يشعر مايكل أوبافيمي لاعب ساوثامبتون الإنجليزي بأنه يقدر على هز شباك مانشستر يونايتد، وهو ما حدث.

ساوثامبتون قتل يونايتد بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة. هدف أوبافيمي كتب التعادل 2-2 ومنع يونايتد من الوصول للمركز الثالث. (طالع التفاصيل)

وقال أوبافيمي: "رائع. نجحنا في التعادل وأنا سعيد للغاية بذلك".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "هو شعور رائع بالنسبة لي على المستوى الشخصي أنني نجحت في إدراك التعادل ومساعدة فريقي، ولكننا دائما ما نلعب على الثلاث نقاط وفي النهاية حصلنا على نقطة".

وتابع " كنت أنظر للملعب أثناء تواجدي على مقاعد البدلاء وأثناء قيامي بالإحماء في الشوط الثاني، وأفكر أنني يمكنني التسجيل. كنت أعلم أنني يمكنني التسجيل".

وأكمل حديثه قائلا: "حققنا نتيجة جيدة. نحن معا كفريق واحد وهدفنا هو جمع العديد من النقاط وإنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن".

ورفع يونايتد رصيده بعد التعادل إلى النقطة 59 في المركز الخامس، بالتساوي مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع وبفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

ووصل ساوثامبتون إلى النقطة 45 في المركز الـ12.

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