المركز الثالث ليس اليوم.. ساوثامبتون يوقف انتصارات يونايتد بتعادل مثير في الـ+90

الفوز الخامس على التوالي؟ لا ليس اليوم. والمركز الثالث أيضا ليس اليوم. لأن ساوثامبتون تعادل مع مانشستر يونايتد بهدف قاتل في الـ+90.

تعادل قاتل بطعم الفوز لساوثامبتون وبطعم الخسارة لمانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي.

ورفع يونايتد رصيده بعد التعادل إلى النقطة 59 في المركز الخامس، بالتساوي مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع وبفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

ووصل ساوثامبتون إلى النقطة 45 في المركز الـ12.

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال، وسجل لساوثامبتون كل من ستيوارت أرمسترونج وميشيل أوبافيني.

وصف المباراة

مانشستر يونايتد يسن جميع أسلحته أمام ساوثامبتون لخطف المركز الثالث 🔴⚽️#في_إنجلترا pic.twitter.com/Lne2DZ4B9Z — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 13, 2020

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل ذاته الذي اعتمد عليه أولي جونار سولشياير المدير الفني للفريق في آخر 5 مباريات في الدوري.

تقدم ساوثامبتون مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق المهاجم ستيوارت أرمسترونج بعد خطأ في استلام الكرة من بول بوجبا أمام منطقة جزاء فريقه، ليخطفها منه داني إنجز ثم يمررها إلى ناثان ريدموند الذي أرسل عرضية قابلها ارمسترونج بتسديدة في شباك دي خيا.

لكن يونايتد رد سريعا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق راشفورد بعد عدة تمريرات بين لاعبي الشياطين الحمر، قبل أن تصل الكرة داخل منطقة الجزاء إلى مارسيال الذي مررها إلى راشفورد ليضعها في الشباك.

ضغط مانشستر يونايتد على ساوثامبتون استمر ونجح الشياطين الحمر في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من مارسيال.

واستمرت سيطرة مانشستر يونايتد على معظم الدقائق المتبقية من الشوط الأول.

في الشوط الثاني واصل يونايتد سيطرته على اللعب مع اعتماد ساوثامبتون على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة بعض الشيء على مرمى دي خيا.

ودفع سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بلاعب الوسط فريد بدلا من بول بوجبا في الدقيقة 63.

ثم شارك الظهير الأيسر الشاب براندون ويليامز بدلا من لوك شاو في الدقيقة 75.

وكاد مارسيال أن يسجل الهدف الثالث بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة أعلى العارضة في الدقيقة 80.

وأجرى سولشاير تغيير مزدوج بنزول كل من دانييل جيمس وسكوت ماكتومناي بدلا من جرينوود وبرونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 86 كاد ريدموند أن يسجل التعادل لساوثامبتون بعدما توغل داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد وسدد الكرة لكن دي خيا تألق وأبعدها لركنية.

هدف قاتل

وعندما استعد الجميع لإطلاق صافرة النهاية وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، حصل ساوثامبتون على ركلة ركنية.

ونفذت الركلة الركنية لتصل الكرة إلى المهاجم البديل أوبافيني الذي وضع الكرة في شباك دي خيا.

مسجلا هدف التعادل لساوثامبتون الذي بسببه سيحتفل تشيلسي كثيرا لأنه أبقى على الفريق الأزرق في المركز الثالث الذي كان سيفقده إذا فاز مانشستر يونايتد.

ورغم التعادل حافظ يونايتد على سلسلة اللا هزيمة المستمرة في الدوري الإنجليزي لـ10 مباريات متتالية.

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