تقرير تونسي: الأهلي وحسين السيد يخطران الصفاقسي بموعد عودته

أفادت تقارير تونسية أن حسين السيد مدافع الأهلي المعار للصفاقسي أرسل موافقته المكتوبة بخصوص قبوله لإكمال موسمه مع النادي التونسي.

وأوضح موقع foot24 التونسي أن النادي الأهلي أيضا أرسل موافقته كتابيا إلى إدارة الصفاقسي من أجل السماح للاعب بمواصلة المشوار مع النادي التونسي وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسجل النادي الصفاقسي لاعبه المصري في قائمته لدى الاتحاد التونسي قبل نهاية المهلة الممنوحة (17 يوليو) على أن يكون بصفاقس نهاية الأسبوع الحالي بعد فتح الحدود المصرية.

يذكر أن حسين السيد انضم إلى الصفاقسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادماً من الأهلي منذ يناير الماضي.

كان فتحي جبال المدير الفني للصفاقسي قد صرح قبل أسبوعين "ننتظر عودة الثنائي حسين السيد وإسلام باكير لتدعيم صفوف الفريق".

وأتم تصريحاته "هدفنا واضح وهو التواجد في مركز يسمح لنا بالمشاركة في دوري الأبطال وبناء على ذلك سنحدد موقفنا من تدعيمات الموسم الجديد".

وأقيمت 16 جولة من أصل 26 في الدوري التونسي ويحتل الصفاقسي المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق 10 نقاط عن الترجي المتصدر.

ويلاحق الصفاقسي، فريق اتحاد المنستير صاحب الـ 31 نقطة في المركز الثالث.

اقرأ أيضا

رسميا - رفع الإيقاف عن مانشستر سيتي.. والنادي يرد

رسميا - الكاميرون تعتذر عن عدم استضافة دوري الأبطال وتوضح السبب

يويفا يرد في بيان على قرار المحكمة الرياضية بشأن عقوبة سيتي

مدرب الإسماعيلي يكشف عن مشكلتين في الاستعداد للدوري

لاعب يد الأهلي يوقع للترجي التونسي

اتحاد الكرة يخاطب الأولمبية لإقامة عمومية اللائحة