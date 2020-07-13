وزير الرياضة: نرحب باستضافة دوري الأبطال وتواصلنا مع أبوريدة.. ونتابع حالة الشحن

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستضافة مصر المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وكشف عن تواصله مع هاني أبو ريدة وعمرو الجنايني من أجل ذلك.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج (صباحك بيضحك) عبر إذاعة أون سبورت: "ندعم الموقف كوزارة وحكومة، ونرحب بشأن تلك الاستضافة".

وأضاف وزير الرياضة "تواصلنا مع هاني أبو ريدة وعمرو الجنايني لنمنح تسهيلات لاستضافة المتبقي من دوري أبطال إفريقيا".

وكانت الكاميرون قد اعتذرت رسميا عن عدم استضافة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا بسبب فيروس كورونا، وكان كاف قد أعلن إقامة المباريات في سبتمبر المقبل.

وكشف FilGoal.com عن اقتراح مصري مقدم من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لكاف بالتنسيق مع الحكومة المصرية باستضافة نصف نهائي ونهائي البطولة. ( اقرأ التفاصيل )

وشدد وزير الرياضة "نتابع الأمر ومنحنا الضوء لاتحاد الكرة وفقا للتدابير الإحترازية والأكواد الخاصة بنا".

وعن الشحن بين الأندية أوضح صبحي "من المفترض ألا تصل حالة الشحن بين الأندية لما وصلت إليه حتى لو تجاوز أحد الأطراف بشكل مبالغ لأن بالتاكيد هناك قوانين للرد على ذلك".

وأضاف "والجماهير نفسها إن شاء الله تحافظ على شكل الكرة المصرية ونحن نتابع كل شيء".

وتابع صبحي "تم فتح الأندية الاجتماعية خلال الفترة الماضية والالتزام بالسعة المحددة للمطاعم".

وكشف وزير الرياضة "عودة فتح الأندية الصحية بشكل رسمي بداية من 15 يوليو".

وشدد "ملتزمون بالأكواد المطبقة للإجراءات الاحترازية وبناء على ذلك، عادت التدريبات لجميع الفرق والمنافسات تبدأ مع بداية أغسطس".

وعن تضرر بعض الأندية من بعد ملاعبها أوضح "نساعد مع اتحاد كرة القدم بشأن الملاعب المقرر أن تستضيف مباريات بعض الفرق، بالتأكيد سنساعد حتى تسير المنظومة".

وأتم تصريحاته بالحديث عن بطولة العالم لليد قائلا: "تستضيف مصر 32 دولة في بطولة العالم لكرة اليد في يناير، وصالة العاصمة الإدارية أحد الصالات التي تستضيف البطولة".

اقرأ أيضا

رسميا - رفع الإيقاف عن مانشستر سيتي.. والنادي يرد

رسميا - الكاميرون تعتذر عن عدم استضافة دوري الأبطال وتوضح السبب

يويفا يرد في بيان على قرار المحكمة الرياضية بشأن عقوبة سيتي

مدرب الإسماعيلي يكشف عن مشكلتين في الاستعداد للدوري

لاعب يد الأهلي يوقع للترجي التونسي

اتحاد الكرة يخاطب الأولمبية لإقامة عمومية اللائحة