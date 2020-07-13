الأهلي في مذكرة رسمية لوزير الرياضة: شبابنا في خطر.. والقانون غاب بسبب الحصانة

تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمذكرة رسمية إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يطالب فيها بتفعيل القانون بسبب تجاوزات رئيس الزمالك غير الاخلاقية وفقا للموقع الرسمي للأهلي.

وكشف الموقع الرسمي للأهلي: "نطالب بالتفعيل العاجل للقانون ونصوصه بحق التجاوزات غير الأخلاقية لرئيس الزمالك، والتي فاقت كل الحدود وباتت خطرا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته".

وأضاف "بل خطرا أكبر على تربية النشأ وسلوكيات الشباب، خاصة الذين يمارسون الرياضة منهم ويتطلعون إلى القدوة والمثل لتحقيق الإنجازات".

وتابع "جاء في المذكرة أن سباب وشتائم رئيس الزمالك لم تتوقف على مدار عامين تقريبا وطالت النادي الأهلي ورموزه وقياداته دون حسيب أو رقيب".

وشدد "خاصة وأن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها رئيس الزمالك، والتي حالت ولا تزال تحول دون مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون عن الجرائم التي يرتكبها أسوة بما يحدث مع كل أفراد الشعب المصري".

وتضمنت المذكرة المرسلة إلى وزير الشباب والرياضة أن رئيس الزمالك لم يسب رئيس الأهلي فقط، ولكنه أهان مائة مليون مصري عندما قال في الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي "البلد دي مفيهاش راجل" ويقصد بالبلد مصر الوطن -على حد وصف بيان الأهلي- بخلاف الألفاظ الخارجة يعف اللسان عن ذكرها.

وطالب الخطيب بتطبيق القانون وانطلاقا مما يحرص عليه ويعلن عنه دوما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه لا يوجد شخص فوق القانون لدرء فتنة لا تحمد عقباها بين الجماهير المشحونة بالغضب من تجاوزات وخروقات رئيس الزمالك.

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