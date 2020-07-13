6 ناشئين ينضمون لمعسكر الزمالك

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 17:34

كتب : إبراهيم رمضان

سيف فاروق جعفر

انضم 6 ناشئين لمعسكر الزمالك المنعقد حاليا في برج العرب، استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحسب الموقع الرسمي للنادي الأبيض.

وأوضح الموقع أن لاعب الوسط المهاجم سيف فاروق جعفر من مواليد 1999 انضم للمعسكر، ومعه من مواليد 2001 ولاعبا الوسط ياسين مرعي ومحمد حسام "بيسو"، والمهاجمون أسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحسام أشرف.

وأعلن الزمالك أن اللاعبين انضموا للمعسكر ظهر الإثنين بعد إجرائهم للمسحات الطبية للكشف عن كورونا.

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وكذلك قام اللاعبون بعمل القياسات الطبية والبدنية المطلوبة بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

وينضم اللاعبون للمعسكر مساء الإثنين.

ويلعب الزمالك ضد سموحة وديا يوم 19 يوليو الجاري خلال معسكره المقام في برج العرب في الإسكندرية.

ويستأنف الدوري يوم 6 أغسطس المقبل، فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.

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