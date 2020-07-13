"بسبب التجاوزات الفجة".. الأهلي يشكو مرتضى منصور وقناة الزمالك للمجلس الأعلى للإعلام

أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي عن تقدمه بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور، وقناة ناديه.

ودأب الأهلي على تقديم شكاوى للمجلس الأعلى للإعلام الذي يرأسه حاليا الصحفي كرم جبر، خلفا لمكرم محمد أحمد، ضد مرتضى منصور. ووصل الأمر لتقديم أكثر من 5 شكاوى منذ يناير الماضي.

وقال بيان الأهلي: "تقدم النادي الأهلي ظهر اليوم بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه؛ بسبب التجاوزات غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه؛ سواء في التسجيلات الخاصة برئيس الزمالك أو بكلامه أثناء مداخلته الهاتفية مع القناة أمس (الأحد 12 يوليو)".

وقال النادي الأهلي في شكواه "إن رئيس الزمالك لم يجد رادعا، ويتطاول على هذا ويشتم ذاك، ويخوض في الأعراض وانتهك هو وقناته ميثاق الشرف الإعلامي، وتجاوز كل الحدود، في الوقت الذي تعهد فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قبل، في بيان رسمي، صدر بتاريخ 14ــ 6ــ2020 أنه سوف يقوم بمعاقبة الذي يخرج عن النص، ويسحب ترخيص القناة الخاصة بناديه، لكن رئيس الزمالك ضرب بكل هذا وقبلهم نصوص القانون، عرض الحائط، واستمر على نهجه المتجاوز بحق النادي الأهلي وقياداته دون حسيب أو رقيب".

وطالب النادي الأهلي بـ"تفعيل القانون، وأن يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحياته في ردع رئيس الزمالك، والحفاظ على قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، الذي قد يعاني أزمة أخلاقية بسبب التجاوزات الفجة للمذكور".

وقام الأهلي بتقديم شكاوى مماثلة لوزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس النواب.

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