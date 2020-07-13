الاتحاد الإماراتي: لأول مرة نسمع عن احتمالية استضافتنا لدوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 22:13

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

فجر علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي مفاجأة كبرى، بتصريحه أنه لأول مرة يسمع عن احتمالية استضافة بلاده لما تبقى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال حمد في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على أون تايم سبورتس 2: "استضافة دوري أبطال إفريقيا؟ هذا قرار استراتيجي مهم وحق أصيل لـ كاف، والسؤال يجب أن يوجه لهم. نحن كاتحاد إماراتي لأول مرة نسمع بهذا الأمر".

وأعلنت الكاميرون رسميا اليوم الإثنين أنها لن تستضيف ما تبقى من البطولة. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
نجوم خارج القطبين - عبد الناصر محمد: حققت بطولة إفريقيا مع المنتخب.. وكدت أصبح هداف الدوري الممتاز رسميا - الكاميرون تخطر كاف بالاعتذار عن عدم استضافة دوري أبطال إفريقيا الاتحاد التونسي: جاهزون لاستضافة دوري أبطال إفريقيا حال اعتذرت الكاميرون

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية، في وقت تناولت فيه تقارير صحفية احتمالية استضافة الإمارات للحدث.

وكشف أشرف صبحي وزير الرياضة المصري عن استعداد مصر لاستضافة الحدث لكن بعض التفاصيل الصغيرة سيتم التأكد منها قبل مخاطبة كاف.

وأشارت تقارير صحفية الفترة الماضية عن احتمالية إقامة ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا خارج القارة وبالتحديد في أبو ظبي.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا

"بسبب التجاوزات الفجة".. الأهلي يشكو مرتضى منصور وقناة الزمالك

الأهلي لـ وزير الرياضة: شبابنا في خطر.. والقانون غاب بسبب الحصانة

6 ناشئين ينضمون لمعسكر الزمالك

موعد عودة لاعب الأهلي من تونس

وزير الرياضة: نرحب باستضافة دوري الأبطال وتواصلنا مع أبو ريدة

في إفريقيا الأهلي الوداد الرجاء،جماهير الإمارات كاف دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: لم نحصل على توقيع دونجا حتى الآن 5 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: كان يجب على الزمالك التحرك قبل 20 سنة للحصول على لقب نادي القرن 14 دقيقة | الدوري المصري
فضل: اللجنة الخماسية تريد الرحيل.. والأولمبية أبلغتنا بصعوبة إجراء الانتخابات قبل إنهاء المسابقات 20 دقيقة | الدوري المصري
أحمد مرتضى: الأهلي ليس خصمنا في أزمة لقب نادي القرن 21 دقيقة | الدوري المصري
راموس يتحسر على استقبال هدف: كورتوا كان قريبا من رقم قياسي 23 دقيقة | أوروبا
مرتضى: لم أكن أنتوي الترشح لـ انتخابات الزمالك المقبلة ولكن 48 دقيقة | مصر
أمير مرتضى: قدمت 3 عروض لـ جروس.. وإذا تواجدت في الزمالك وقت ميدو لاستمر 4 مواسم ساعة | الدوري المصري
إنتر يقلب تأخره أمام تورينو ويتشبث بالمركز الثاني ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي
قد ينال إعجابك