الاتحاد الإماراتي: لأول مرة نسمع عن احتمالية استضافتنا لدوري أبطال إفريقيا

فجر علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي مفاجأة كبرى، بتصريحه أنه لأول مرة يسمع عن احتمالية استضافة بلاده لما تبقى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال حمد في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على أون تايم سبورتس 2: "استضافة دوري أبطال إفريقيا؟ هذا قرار استراتيجي مهم وحق أصيل لـ كاف، والسؤال يجب أن يوجه لهم. نحن كاتحاد إماراتي لأول مرة نسمع بهذا الأمر".

وأعلنت الكاميرون رسميا اليوم الإثنين أنها لن تستضيف ما تبقى من البطولة. (طالع التفاصيل)

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية، في وقت تناولت فيه تقارير صحفية احتمالية استضافة الإمارات للحدث.

وكشف أشرف صبحي وزير الرياضة المصري عن استعداد مصر لاستضافة الحدث لكن بعض التفاصيل الصغيرة سيتم التأكد منها قبل مخاطبة كاف.

وأشارت تقارير صحفية الفترة الماضية عن احتمالية إقامة ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا خارج القارة وبالتحديد في أبو ظبي.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

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