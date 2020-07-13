مصدر بـ كاف لـ في الجول: قطر في حساباتنا لاستضافة دوري الأبطال.. 4 دول جديين في طلباتهم

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 18:02

كتب : محمد عبد العظيم

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن قطر دخلت ضمن حسابات استضافة ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "قطر في حساباتنا منذ آخر اجتماع للجنة التنفيذية، حينما أبلغ كاف الكاميرون بضرورة إطلاعه على موقفها من استضافة البطولة".

وأعلنت الكاميرون رسميا اليوم الإثنين أنها لن تستضيف ما تبقى من البطولة. (طالع التفاصيل)

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وأوضح المصدر أن قطر بالنسبة لكاف "مثلها مثل كل الدول المحتملة لاستضافة البطولة".

واستضافت قطر السوبر الإفريقي الأخير، والذي توج به الزمالك على حساب الترجي التونسي بالفوز 3-1.

وأكمل المصدر "حتى الآن، من تحدثوا بشكل جدي حول استضافة البطولة هم مصر والمغرب وتونس، بجانب الإمارات".

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

وكشف أشرف صبحي وزير الرياضة المصري عن استعداد مصر لاستضافة الحدث لكن بعض التفاصيل الصغيرة سيتم التأكد منها قبل مخاطبة كاف.

وأشارت تقارير صحفية الفترة الماضية عن احتمالية إقامة ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا خارج القارة وبالتحديد في أبو ظبي.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

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