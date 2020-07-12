الخطيب يطالب برفع الحصانة عن مرتضى في خطاب لرئيس مجلس النواب

وجه محمود الخطيب رئيس الأهلي نداء أخيرا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وكل قيادات الدولة ومسؤوليها مطالبا برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا جاء فيه:

وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي نداء أخيرا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها مطالبا بالتفعيل العاجل للقانون قبل فوات الأوان ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك الذي سب البلد وأهان مائة مليون مصري، ويرى ليس من بينهم رجلا عندما قال في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس (بلد مفهاش راجل، على الطلاق البلد دي مفهاش راجل)، وهذا البلد هي مصر الوطن، بخلاف شتائم وخوض في الأعراض وإساءات للأسر والعائلات بحق رئيس النادي الأهلي وكثيرين.

وقال الكابتن محمود الخطيب في خطابه اليوم لرئيس مجلس النواب "عام ونصف من الشتائم والسباب والاتهامات الباطلة والأكاذيب والخوض في الأعراض، وكل هذا لم يحرك ساكنا، وكأن رئيس الزمالك فوق القانون، في الوقت الذي يحرص فيه ويؤكد دائما فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه لا يوجد شخص فوق القانون".

وجاء في الخطاب أيضا أن عدم محاسبة رئيس الزمالك على جرائمه السابقة واحتمائه بالحصانة البرلمانية جعلته يتمادى في تجاوزاته وإساءاته التي فاقت كل الحدود، حتى جاء الفيديو الأخير والذي تم تصويره داخل نادي الزمالك على مسمع ومرأى من الجمهور، وسب فيه كل المصريين بلا استثناء بعبارات يعف اللسان عن ذكرها، سردها الكابتن محمود الخطيب كاملة في بلاغه اليوم لمعالي المستشار النائب العام والذي حمل رقم ٢٨٤٦.

وطالب رئيس الأهلي بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان، مؤكداً أنه وكل الشرفاء في هذا الوطن لن يقبلوا بهذه الإهانات، ومجلس الشعب ذاته لن يقبل بحماية من أهان الشعب. وعلى رئيس مجلس النواب أن يعلن موقفه للرأي العام من هذه الإهانات التي شملت عموم المصريين، والذي يرى رئيس الزمالك ليس من بينهم رجلا.

ماذا حدث

كان الموقع الرسمي للأهلي ذكر أن الخطيب تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٢٨٤٠٦ بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك، ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس، ويتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري. ( اقرأ التفاصيل )

وأوضح بيان الأهلي "وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه (البلد دي مفهاش راجل) وكررها ثانية وقال (على الطلاق البلد دي مفهاش راجل)".

فيما أصدر رئيس الزمالك بيانين نشرهما عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيهما: "أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بيانا كشف فيه تلقيه رساله من ضابط المخابرات القطري أبو سنيده يؤكد فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك".

وتابع "وقام أبو سنيده عن طريق اذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسئ فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنه بينها وبينه".

ثم قال في البيان الثاني: "كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن فضيحه ومهزله جديده بطلها ضابط المخابرات القطري أبو سنيده".

وأتم "تلقى رئيس الزمالك على تليفونه الخاص في تمام الساعه الثالثه و٥٤ دقيقه فجر اليوم الأحد رساله من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركه التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق اذنابه في مصر وعملائه المعروفين بالاسم ليفضحهم أمام الجميع ويثبت أنهم متورطين في هذه المهزلة والفضيحه".

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