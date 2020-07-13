في بيان رسمي: سيتي يرحب بقرار المحكمة الرياضية.. "غرامة كبيرة واللعب في أوروبا"

أعلن مانشستر سيتي ترحيبه بقرار المحكمة الرياضية المبدئي بتخفيف عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من إيقافه لعامين عن المسابقات إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه: "في الوقت الذي لم يكمل فيه النادي ومستشاريه القانونيين بعد الحكم الكامل الصادر من المحكمة الرياضية، لكنه يرحب بآثار قرار اليوم بالتحقق من موقف النادي ومجموعة الأدلة التي تمكن النادي من تقديمها".

وواصل "نود أن نشكر أعضاء الفريق على اجتهادهم والإجراءات القانونية التي قاموا باتخاذها".

وجاء قرار المحكمة الرياضية كاملا كالتالي:

"اتخذت المحكمة قرارا في النزاع بين مانشستر سيتي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، القضية الحالية هي استئناف من النادي ضد قرار حرمانه من اللعب في دوري الأبطال لموسمين والذي صدر يوم 14 فبراير الماضي".

"لجنة التحكيم المسؤولة عن ذلك الأمر عقدت جلسات استماع مع كافة الأطراف والشهود والخبراء في أيام 8 و9 و10 يونيو الماضي".

ووجدت المحكمة التالي:

-مانشستر سيتي خالف القانون رقم 65 فيما يخص ترخيص النادي وقواعد اللعب المالي النظيف.

-مانشستر سيتي سيدفع غرامة 10 مليون يورو إلى يويفا في غضون 30 يوما من قرار المحكمة.

وواصل البيان: "المحكمة الرياضية توضح أن معظم الخروقات القانونية التي تم الإبلاغ عنها لم تكن مدعومة كفاية أو خارج الإطار الزمني المحدد، كما أن التهم التي تتعلق بعدم الصدق أو إخفاء تمويل الأسهم كانت انتهاكات أكثر أهمية من عرقلة التحقيقات، ولم يكن من المناسب فرض حظر على المشاركة في مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي".

وتابع "ومع ذلك، بالنظر في الموارد المالية لمانشستر سيتي، وأهمية التعاون من الأندية خلال التحقيقات التي يجريها مكتب مراجعة يويفا، بسبب وسائل التحقيق المحدودة، وثالثا مانشستر سيتي تجاهل تلك المبادئ وعرقل التحقيقات فوجدت المحكمة أن توقيع غرامة كبيرة مثل تلك واعتبارها كافية لخفيف حكم يويفا".

وأتم "القرار النهائي سيتم نشره على موقع المحكمة خلال أيام قليلة".

وينتظر سيتي القرار النهائي الذي قد يصدق على القرار المبدئي بنسبة كبيرة ما يعني أن الفريق قد يدفع غرامة مالية ويشارك بشكل طبيعي في دوري الأبطال.

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