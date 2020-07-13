مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا اللجنة الأولمبية لإقامة عمومية اللائحة

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 12:47

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف مصدر باتحاد الكرة عن مخاطبة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل إقامة جمعية عمومية نهاية الشهر الجاري لعرض واعتماد اللائحة الجديدة.

وكان الاتحاد المصري قد تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطالب فيه بضرورة عرض اللائحة على الجمعية العمومية قبل 31 يوليو الجاري.

ويعتبر ذلك أخر مدة للجنة الخماسية المعينة من قبل فيفا لاعتمادها قبل إجراء الانتخابات.

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وقال مصدر باتحاد الكرة لـ Filgoal.com: "استجابة لطلب فيفا بإقامة جمعية عمومية أرسل الاتحاد خطابا للجنة الأولمبية الجهة المنوط بها الموافقة لإجراء الجمعيات العمومية طبقا للقانون واللوائح".

وأضاف "ننتظر موافقتها بشأن إجراء الجمعية العمومية نهاية شهر يوليو الجاري لاعتماد اللائحة".

وتابع "اللجنة الأولمبية ستحسم موعد الجمعية العمومية خاصة وأن الموعد بنهاية الشهر الجاري مخالف للائحة لأنه من المفترض أن تكون الدعوة لإقامة أي جمعية عمومية قبلها بـ 45 يوما".

وأتم المصدر تصريحاته "وبالتالي القرار النهائي سيكون للجنة الأولمبية المصري لتحديد موعد انعقاد عمومية اللائحة".

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