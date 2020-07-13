مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نواجه مشكلتين في الاستعداد لعودة الدوري

كشف أدهم السلحدار المدرب العام في الجهاز الفني للإسماعيلي عن مشكلتين في طريق استعداد الدراويش لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال السلحدار لـFilGoal.com: "لم يقرر ديديه جوميز المدير الفني للفريق حتى الآن تنظيم معسكر إعداد مغلق للفريق من عدمه".

وأوضح "نسير بشكل إيجابى خلال فترة الإعداد الحالية ونحقق الأهداف الموضوعه حتى الآن".

واستدرك "لكننا نواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بعدم انضمام اللاعبين الاجانب حتى الآن لفترة الإعداد".

وأكمل السلحدار "نحاول إرسال تدريبات لهؤلاء اللاعبين، حتى لا تكون بدايتهم معنا متأخره كثيرا عن باقى اللاعبين".

وأشار المدرب العام للإسماعيلى إلى المشكلة الثانية قائلا: "ننتظر وصول جدول مباريات الفريق من أجل تسكين المباريات الودية وتحديد مدى ارتفاع وانخفاض الحمل التدريبي".

وأتم "حددنا مباراتين وديتين فى سلسلة اللقاءات المقرر خوضها ونحتاج المزيد من تلك المباريات ".

اقرأ أيضا

وعد مورينيو يتحقق

خطاب من الأهلي إلى رئيس الوزراء ضد مرتضى

موعد مسحة الزمالك الثالثة

بلاغ من مرتضى ضد الخطيب وآخرين

ماذا يحتاج تريزيجيه والمحمدي للبقاء