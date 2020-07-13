يويفا يرد في بيان على قرار المحكمة الرياضية بشأن عقوبة سيتي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدراكه التام لحكم المحكمة الرياضية بإنصاف مانشستر سيتي ورفع العقوبات الموقعة عليه، مشددا على أنه لن يعلق أكثر من ذلك في هذا الشأن.

وجاء بيان يويفا كالتالي: "يويفا يدرك تماما قرار المحكمة الرياضية بتخفيف العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي على خلفية خرق قواعد ترخيص أندية الاتحاد الأوروبي وكذلك قواعد اللعب المالي النظيف".

وأضاف "يويفا علم أن المحكمة الرياضية لم تجد ما يكفي من أدلة لكي يتم تطبيق كافة العقوبات في هذه القضية، خاصة وأن كثير منها كان ضمن فترة زمنية من خمس سنوات المنصوص عليها في القواعد والقوانين".

وواصل "لعبت قواعد اللعب المالي النظيف دورا هاما خلال الأعوام الأخيرة في حماية الأندية ومساعدتها لكي تصبح أقوى ماليا، وسيظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد الأندية الأوربية ملتزمين به".

وأتم "يويفا لن يعلق أكثر من ذلك في هذا الصدد".

المحكمة الرياضية أنصفت مانشستر سيتي في نزاعه مع يويفا حول حرمانه من اللعب في المسابقات الأوروبية، كما خففت الغرامة المالية عليه لتصبح 10 ملايين يورو فقط. (طالع التفاصيل)

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