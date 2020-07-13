كرة يد - تقرير تونسي: لاعب الأهلي يوقع لـ الترجي

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 13:02

كتب : محمد سمير

يوسف معرف - يد الأهلي

أنهى الترجي التونسي اتفاقه مع يوسف معرف لاعب كرة اليد بالأهلي المصري ليدعم صفوف الفريق التونسي في الموسم الجديد.

وكشفت إذاعة موزاييك إف إم التونسية عن توقيع يوسف معرف المحترف التونسي على عقد لمدة 3 سنوات مع فريق الترجي.

وينتقل معرف إلى الترجي في صفقة انتقال حر إذ ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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وكان الأهلي قد ضم يوسف معرف إلى صفوفه في صيف 2018 لمدة عامين قادما من فريق مكارم المهدية.

ويضم الأهلي ضمن صفوفه التونسي إسكندر بن زايد المنضم حديثا في يناير الماضي وزامل مواطنه يوسف معرف في الفريق.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع الترجي التونسي من أجل ضم أسامة الجزيري لاعب الفريق ومنتخب تونس بداية من الموسم المقبل.

ويجتمع الترجي مع الجزيري ووكيله من أجل الاتفاق على المطالب المادية قبل الرد على الأهلي.

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