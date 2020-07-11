بي إن: الكاميرون لن تستضيف مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية

السبت، 11 يوليه 2020 - 16:06

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

كشفت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية أن الكاميرون لن تستضيف مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية.

ولم يعلن اتحاد الكرة الإفريقي "كاف" حتى الآن هوية الدولة التي ستستضيف مباريات نصف النهائي والنهائي الخاص بدوري الأبطال.

وقالت الشبكة الرياضية إن: "مصادر مطلعة تؤكد أن مدينة دوالا الكاميرونية لن تحتضن مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم".

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وأرجعت السبب لـ "الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كورونا في الكاميرون".

وكان موقع "Le360" المغربي قد كشف سابقا نية الاتحاد الإفريقي "كاف" إقامة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا في الإمارات (طالع التفاصيل).

FilGoal.com تواصل مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في وقت سابق، وكشف مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، انتظار بلاده للحصول على موافقة حكومية من أجل استضافة الـ 3 مباريات المتبقية من دوري الأبطال.

الاتحاد الإفريقي أرسل خطابا للاتحادات المحلية، حصل FilGoal.com على نسخة منه (طالع التفاصيل).

وأشار كاف إلى انتظاره الحصول على تأكيد رسمي من الكاميرون من أجل استضافة مواجهتي نصف النهائي، وكذلك النهائي. تأكيد لم يحصل عليه حتى اللحظة.

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن).

الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

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