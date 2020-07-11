تحديد موعد أول ودية في مصر بعد كورونا.. الإسماعيلي أمام أسوان

حدد نادي الإسماعيلي موعد أول مباراة ودية للفريق استعدادا لعودة الدوري الممتاز من جديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الإداري للإسماعيلي، أتم اتفاقه مع فريق أسوان لملاقاته وديا يوم الخميس المقبل.

المباراة ستقام على استاد الإسماعيلية، وستكون أول مباراة منذ استئناف النشاط الرياضي في مصر بعد جاحئة كورونا.

وكان الجهاز الفني للفريق قد طلب خوض مباراتين وديتين خلال الأيام المقبله وذلك كمرحلة أولى في تلك اللقاءات.

من المنتظر أن يحدد الجهاز الإداري، اللقاء الودي الثاني مع أحد فرق الدوري الممتاز.

هذا ويواصل الإسماعيلي استعداداته من خلال خوض فترتين تدريبيتين صباحا ومساء ويركز من خلالها على رفع اللياقة البدنية للاعبين.

وقد سبق وأجرى الجهاز الفنى اختبار لياقة للاعبين بشكل فردي للتعرف على احتياجات كل لاعب والعمل على توفيرها له.

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