كاف يوضح نظام مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال.. وموقف البلد المستضيف

الخميس، 09 يوليه 2020 - 17:33

كتب : محمد عبد العظيم

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نظام مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي أرسل خطابا للاتحادات المحلية، حصل FilGoal.com على نسخة منه، ليكشف من خلاله موقف الكاميرون من استضافة مواجهتي نصف النهائي، وكذلك النهائي. موقف لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن.

وأشار كاف إلى انتظاره الحصول على تأكيد رسمي من الكاميرون من أجل استضافة مواجهتي نصف النهائي، وكذلك النهائي. تأكيد لم يحصل عليه حتى اللحظة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - حسين الشحات مهدد بالغياب عن نصف نهائي إفريقيا تقرير مغربي: الإمارات تستضيف مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية رسميا – كاف يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا عاما كاملا.. وموعد انتخاباته ومصير حفل الأفضل شطة: كاف ناقش فكرة لعب نهائي إفريقيا في الإمارات.. ولا يحق للأندية الاعتراض على قراراته

FilGoal.com تواصل مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وكشف مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، انتظار بلاده للحصول على موافقة حكومية من أجل استضافة الـ 3 مباريات المتبقية من دوري الأبطال.

الاتحاد الكاميروني أرسل الخطاب المُرسل له من كاف، للحكومة، في خطوة للحصول على رد في أسرع وقت، وفقا لما علمه FilGoal.com.

نصف النهائي

خطاب كاف كشف نظام مواجهتي نصف النهائي، في حالة استمرار نتيجة التعادل.

نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة وفي حالة استمرار نتيجة التعادل، يتم اللجوء للعب وقت إضافي على شوطين، مدة كلا منهما 15 دقيقة، وبعدها سيتم اللجوء لركلات الترجيح، إذا استمرت نتيجة التعادل.

وسيُسمح لكل فريق إجراء 5 تغييرات خلال المباراة، كحال الدوريات الأوروبية التي عادت للاستئناف بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

لكن من أجل تقليل مدة إيقاف المباراة، سيُسمح لكل فريق 3 فرص من أجل إجراء الـ 5 تبديلات، مع إمكانية السماح بإجراء التبديلات بين الشوطين بشكل طبيعي.

بمعنى، لا يمكن لأي فريق إجراء 5 تبديلات على 5 مرات، بل على 3 مرات فقط. فيمكنه الدفع بـ لاعبين أو 3 في المرة الواحدة.

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن).

الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

اقرأ أيضا

الزمالك يستأنف تدريباته

تعرف على وضع صلاح بين أقرانه بعد 34 جولة

لاعب الترجي يقترب من الدوري المصري

لماذا لم يسافر قائد الزمالك مع الفريق إلى برج العرب؟

"هذا صلاح الذي أعرفه"

في إفريقيا دوري الأبطال كاف الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوليفير بيرهوف: هافيرتز ملائم لـ ريال مدريد 8 دقيقة | أوروبا
كاف يوضح نظام مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال.. وموقف البلد المستضيف 52 دقيقة | مصر
جوارديولا: دافيد سيلفا ضمن أفضل من شاهدتهم في حياتي ساعة | الدوري الإنجليزي
عودة لإسبانيا بعد 7 سنوات.. بيتيس يعلن مانويل بيلليجريني مدربا للفريق الموسم المقبل 2 ساعة | أوروبا
فيفا يعلن توليه المسؤولية الكاملة لتشغيل VAR على مستوى العالم 2 ساعة | أوروبا
روبرتسون لـ صلاح: كنت أقصد إرسال عرضية هدفك الثاني لفان دايك 2 ساعة | أوروبا
في الجول يشرح – لماذا يقدم الأهلي على ضم طاهر واستعادة شريف في ظل "تخمة الأجنحة" 3 ساعة | الدوري المصري
محرز: كل لاعب في صفوف سيتي يمكنه التسجيل 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك