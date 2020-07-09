كاف يوضح نظام مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال.. وموقف البلد المستضيف

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نظام مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي أرسل خطابا للاتحادات المحلية، حصل FilGoal.com على نسخة منه، ليكشف من خلاله موقف الكاميرون من استضافة مواجهتي نصف النهائي، وكذلك النهائي. موقف لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن.

وأشار كاف إلى انتظاره الحصول على تأكيد رسمي من الكاميرون من أجل استضافة مواجهتي نصف النهائي، وكذلك النهائي. تأكيد لم يحصل عليه حتى اللحظة.

FilGoal.com تواصل مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وكشف مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، انتظار بلاده للحصول على موافقة حكومية من أجل استضافة الـ 3 مباريات المتبقية من دوري الأبطال.

الاتحاد الكاميروني أرسل الخطاب المُرسل له من كاف، للحكومة، في خطوة للحصول على رد في أسرع وقت، وفقا لما علمه FilGoal.com.

نصف النهائي

خطاب كاف كشف نظام مواجهتي نصف النهائي، في حالة استمرار نتيجة التعادل.

نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة وفي حالة استمرار نتيجة التعادل، يتم اللجوء للعب وقت إضافي على شوطين، مدة كلا منهما 15 دقيقة، وبعدها سيتم اللجوء لركلات الترجيح، إذا استمرت نتيجة التعادل.

وسيُسمح لكل فريق إجراء 5 تغييرات خلال المباراة، كحال الدوريات الأوروبية التي عادت للاستئناف بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

لكن من أجل تقليل مدة إيقاف المباراة، سيُسمح لكل فريق 3 فرص من أجل إجراء الـ 5 تبديلات، مع إمكانية السماح بإجراء التبديلات بين الشوطين بشكل طبيعي.

بمعنى، لا يمكن لأي فريق إجراء 5 تبديلات على 5 مرات، بل على 3 مرات فقط. فيمكنه الدفع بـ لاعبين أو 3 في المرة الواحدة.

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن).

الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

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