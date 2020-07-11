ماني: صلاح وفيرمينو يجعلان كل شيء سهلا

السبت، 11 يوليه 2020 - 11:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو يحتفلون بهدف ليفربول

أشاد ساديو ماني نجم ليفربول بزميليه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو بعدما وصل عدد الأهداف التي سجلها الثلاثي للفريق إلى 250 هدفا.

وقال السنغالي في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول:"أعتقد أن هدفنا تسجيل 250 هدفا أخرى والفوز بألقاب إضافية مع ليفربول".

وأضاف "رقم رائع. ليس سهلا اللعب في إنجلترا وتسجيل هذا الكم من الأهداف. أمر رائع خاصة مع وجود فرق جيدة كثيرة ومدافعين أقوياء، لذا الأمر ليس سهلا".

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واستمر "دائما نحاول العمل بكد لنتحسن من أجل تقديم الأفضل للفريق. اللعب مع هذين (صلاح وفيرمينو)، حتى أنا وأنت، أعتقد أن كلانا قادر على اللاعب مع هذين الرائعين. تحتاج فقط لتكون لائقا ثم تلعب بجوارهما لأنهما يجعلان كل شيء سهلا لي ولك".

ويعتبر كثيرون أن ليفربول يمتلك أقوى ثلاثي هجومي على مستوى العالم، ساهم في تتويج الفريق العام الماضي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وفي الموسم الحالي استطاع إعادة لقب الدوري لليفربول بعد غياب 30 عاما.

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي يوم السبت في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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