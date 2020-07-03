تقرير مغربي: الإمارات تستضيف مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية

كشف موقع "le360" المغربي نية الاتحاد الإفريقي "كاف" إقامة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا في الإمارات.

أعلن الاتحاد الإفريقي سابقا أنه ستقام بطولة دوري الأبطال في سبتمبر المقبل بنظام المباراة الواحدة بداية من نصف النهائي في دولة لم يُحددها (طالع التفاصيل).

وأوضح التقرير أن "بعض أعضاء المكتب التنفيدي للكاف طرحوا على الملجاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي مقترحا لاستكمال دوري الأبطال في الإمارات، وهو ما تم الاتفاق عليه أمس الخميس".

وشدد "أن الاتحاد الإفريقي قرر إقامة البطولة بالإمارات، للاستفادة من عقود الرعاية الجديدة التي سيتم توقيعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وضخ أموال إضافية في خزينة كاف يساعد على الوفاء في الدعم الذي رصدته للاتحادات المحلية لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف التقرير أن كاف رصد 16 مليونا و200 ألف دولار، بمعدل 300 ألف دولار لكل اتحاد قاري.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء.

وكان مصدر مسؤول داخل الاتحاد الكاميروني صرّح مسبقا لـ FilGoal.com: "حتى الآن كاف لم يبلغنا بسحب نهائي دوري أبطال إفريقيا من بلادنا".

وأوضح "حكومة الكاميرون لم تقرر حتى الآن استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا أم لا".

وأكمل "لذلك قرار الاتحاد الإفريقي متوقف على موافقة حكومة الكاميرون باستضافة باقي مباريات البطولة".

وقبل توقف نشاط كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا كان من المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام نهائي الكونفدرالية في المغرب.

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