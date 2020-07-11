يونيون برلين يخطط لإجراء مسحات طبية لجماهيره لملء المدرجات

السبت، 11 يوليه 2020 - 13:14

كتب : FilGoal

جماهير يونيون برلين الألماني

يأمل نادي يونيون برلين الألماني عودة مشجعيه للمدرجات مرة أخرى في سبتمبر المقبل.

ويستعد النادي الألماني لإجراء فحوصات طبية ضد فيروس كورونا لـ 22012 مشجعا وهي سعة مدرجات ملعب الفريق بالإضافة للطاقم الفني والإداري واللاعبين، قبل 24 ساعة من المباريات.

وسيكون بمقدور المشجع دخول المدرجات إذا اقترنت نتيجة مسحته السلبية قبل 24 ساعة فقط مع تذكرة المباراة حسب ما ذكره النادي.

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ويسعى النادي لتطبيق تلك التجربة في أول مباراة له على ملعبه في الدوري الألماني والتي قد تكون في 18 سبتمبر المقبل.

الأندية الألمانية تُجرب حضور الجماهير في ظل تطبيق التباعد الاجتماعي، لكن ملعب يونيون برلين يتكون من "تراسات" وهو ما يجعل المشجون على مقربة من بعضهم البعض.

وقال ديرك زنجلر رئيس النادي في بيان: "تجربة الاستاد لدينا لا تتوافق مع التباعد الاجتماعي، وإذا لم يُسمح لنا بالغناء والصراخ، فهذا ليس يونيون برلين".

وتابع "نريد أن نضمن قدر المستطاع عدم إصابة أي شخص في استادنا الذي نفد بيع تذاكره، وهذا ينطبق على أعضاء نادي يونيون وأنصاره خارج ملعبنا".

وأتم "تنفيذ مثل هذه الخطة يمثل تحديا تنظيميا واقتصاديا هائلا، ويسعدنا مواجهته بكل قوتنا. وهذا يعني أننا بصفتنا نادٍ لكرة القدم سنتحمل تكاليف تنفيذ الإجراءات اللازمة بأنفسنا".

وفرضت حكومة برلين حظرا على التجمعات الجماهيرية حتى 24 أكتوبر المقبل وهو ما يعني أن مسابقة الدوري قد تبدأ دون جماهير.

ويسعى نادي ريد بول لايبزج أيضا لخوض المباريات بحضور 50% من الجماهير في المدرجات.

وأقيمت كافة مباريات الدوري وكأس ألمانيا الموسم الجاري دون جماهير عقب استئناف النشاط الرياضي.

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