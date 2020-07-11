تقرير: كونتي قد يترك إنتر.. والنادي يفكر في أليجري

السبت، 11 يوليه 2020 - 11:17

كتب : FilGoal

أليجري وكونتي

قالت قناة سبورت ميدياست وصحيفة توتو سبورت الإيطاليتين إن أنطونيو كونتي قد يرحل عن فريق إنتر ميلان مع نهاية الموسم الحالي إن لم تسانده إدارة النادي لإبرام تعاقدات مميزة في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار التقريران إلى أن فريق نيراتزوري قد يتجه إلى المدرب ماسيمليانو أليجري الذي لا يعمل في الوقت الحالي منذ رحل عن يوفنتوس في 2019.

ونوه التقريران إلى العلاقة الطيبة التي تجمع بين أليجري وبيبي ماروتا مدير إنتر منذ عملا معا في يوفنتوس.

أخبار متعلقة
تقرير: إنتر ميلان خفض سعر لاوتارو إلى 90 مليون.. وربما يلجأ برشلونة للمبادلة مورينيو: استطيع قيادة توتنام للألقاب.. كم احتاج كلوب ليفوز مع ليفربول؟ مواعيد مباريات السبت 11 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. ليفربول وبرشلونة ولقاء إيطالي مرتقب مؤتمر زيدان: هل سيلعب جيمس مجددا؟ لا أعرف

ورغم الأداء القوي في الموسم الحالي لإنتر مع كونتي، المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي، إلا أن الفريق فقد نقاطا كثيرة في الجولات الأخيرة أمام ساسولو وبريشيا وفيرونا ليتراجع للمركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بعشر نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

وبات صعبا تتويج إنتر بالدوري، الذي فاز به آخر مرة في 2010، لكن فرصته قوية في الدوري الأوروبي الذي سيواجه فيه خيتافي الإسباني في الدور ثمن النهائي.

وتولى كونتي فريق إنتر في بداية الموسم الحالي وقاده في 42 مباراة فاز في 24 منها وخسر 8.

طالع أيضا

اتحاد جدة يوضح موقفه من التعاقد مع حجازي وتريزيجيه وعاشور

وزير الرياضة يجيب.. هل عرض على مصر استضافة نهائي الأبطال إذا كان مصريا خالصا؟

فايلر يقود تدريبات الأهلي يوم السبت

استئناف رحلات الطيران في المغرب يمهد لعودة بنشرقي وأوناجم للزمالك

المباريات الحاسمة على المقاعد الأوروبية في إنجلترا

إنتر ميلان كونتي أليجري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيلد تنشر رسالة فايلر لمؤازرة نورنبرج قبل مباراة ملحق الدرجة الثانية الألمانية 49 دقيقة | أوروبا
نجوم خارج القطبين - عمرو الدالي: العشري غير طريقة اللعب بالصدفة.. اطمح بالتدريب في الممتاز 51 دقيقة | حكايات في الجول
صلاح يطارد رقما لم يتحقق منذ أكثر من نصف قرن 54 دقيقة | المحترفون
كوليبالي: أريد فرصة للاعتزال في نابولي ساعة | أوروبا
ماني: صلاح وفيرمينو يجعلان كل شيء سهلا ساعة | أوروبا
تحديد موعد أول ودية في مصر بعد كورونا.. الإسماعيلي أمام أسوان ساعة | الدوري المصري
تحديد موعد عودة كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا ساعة | أمريكا
تقرير: كونتي قد يترك إنتر.. والنادي يفكر في أليجري ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"
قد ينال إعجابك