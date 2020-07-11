تقرير: كونتي قد يترك إنتر.. والنادي يفكر في أليجري

قالت قناة سبورت ميدياست وصحيفة توتو سبورت الإيطاليتين إن أنطونيو كونتي قد يرحل عن فريق إنتر ميلان مع نهاية الموسم الحالي إن لم تسانده إدارة النادي لإبرام تعاقدات مميزة في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار التقريران إلى أن فريق نيراتزوري قد يتجه إلى المدرب ماسيمليانو أليجري الذي لا يعمل في الوقت الحالي منذ رحل عن يوفنتوس في 2019.

ونوه التقريران إلى العلاقة الطيبة التي تجمع بين أليجري وبيبي ماروتا مدير إنتر منذ عملا معا في يوفنتوس.

ورغم الأداء القوي في الموسم الحالي لإنتر مع كونتي، المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي، إلا أن الفريق فقد نقاطا كثيرة في الجولات الأخيرة أمام ساسولو وبريشيا وفيرونا ليتراجع للمركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بعشر نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

وبات صعبا تتويج إنتر بالدوري، الذي فاز به آخر مرة في 2010، لكن فرصته قوية في الدوري الأوروبي الذي سيواجه فيه خيتافي الإسباني في الدور ثمن النهائي.

وتولى كونتي فريق إنتر في بداية الموسم الحالي وقاده في 42 مباراة فاز في 24 منها وخسر 8.

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