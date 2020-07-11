بيلد تنشر رسالة فايلر لمؤازرة نورنبرج قبل مباراة ملحق الدرجة الثانية الألمانية

السبت، 11 يوليه 2020 - 12:17

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي

عرضت صحيفة "بيلد" الألمانية كلمات تحفيزية من لاعبي ومدربي نادي نورنبرج الألماني السابقين قبل خوض الفريق إياب ملحق الهبوط في الدرجة الثانية الألمانية.

ويخوض نورنبرج، اليوم، مباراة الملحق أمام أنجلوشتات وتفوق ذهابا بهدفين دون مقابل.

ومن بين رسائل اللاعبين والمدربين، رسالة من السويسري ريني فايلر مدرب الأهلي الحالي والذي سبق له تدريب الفريق بين نوفمبر 2014 وحتى يونيو 2016.

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وقال فايلر في رسالته: "أنا سعيد لأن النادي حقق بداية جيدة في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء ليتمكن من البقاء في الدوري. أبقى منتظرا في مصر!".

* صورة فايلر التي نشرها موقع "بيلد" مع رسالته.

وكان فايلر قريبا من قيادة نورنبرج من التأهل للدوري الألماني موسم 2015- 16 بعدما حل ثالثا في الدرجة الثانية الألمانية.

لكن السويسري خسر مباراة الملحق أمام إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين ورحل عن تدريب الفريق.

وفاز السويسري خلال عامين بـ 30 مباراة من أصل 60 خاضها مع النادي المُلقب بـ "الأسطورة".

فايلر مدرب الأهلي الحالي عاد مجددا لقيادة تدريبات الفريق بعد عودة التدريبات تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي.

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