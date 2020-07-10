مؤتمر سيتيين: تعثر ريال مدريد أمام ألافيس؟ كل شيء ممكن

لم يستبعد كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، سقوط غريمه ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس.

برشلونة يحل ضيفا على بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريّا بالجولة 36 للدوري الإسباني مساء السبت، لكن قبل ذلك سيواجه ريال مدريد ضيفه ديبورتيفو ألافيس في ملعب ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الجمعة.

وصرّح سيتيين عن مباراة ريال مدريد: "في كرة القدم كل شيء ممكن، لقد رأينا العديد من الأشياء التي لا يمكن تفسيرها طوال السنوات الماضية. لكن علينا التركيز على مباراة بلد الوليد وأن ننتظر سقوط منافسنا، ليس لدينا خيار آخر سوى التركيز على ما يجب علينا التركيز عليه".

كما توقع مباراة صعبة أمام بلد الوليد: "دائما ما أخبر لاعبيني أننا سنواجه أفضل نسخة من الفريق المنافس، بلد الوليد لم يضمن بقائه بالكامل وسيحاول الفوز بالمباراة، لن يجعلوا الأمور سهلة علينا، من المحتمل أن تستمر المنافسة حتى الجولة الأخيرة، آمل أن يحدث ذلك".

وسُئل سيتيين عن قُرعة دوري أبطال أوروبا التي أوقعته في طريق الفائز من بايرن ميونيخ وتشيلسي، حال تجاوزه نابولي في ثُمن نهائي المسابقة.

وعلّق سيتيين: "لم يكن لدي الكثير من التوقعات بشأن القُرعة، لأنه من الضرروي أن نُركز على مباراة نابولي أولا، علمنا أننا سنلعب الإياب في كامب نو، وهذا أمر عادل. أما معرفة القُرعة كاملة فهذا أمر جيد أيضا لأنه يمكّنك من تقييم المنافسين المحتملين، لكن علينا أن نهتم بمباراة الغد أمام بلد الوليد أولا وأن نضيف 3 نقاط إلى رصيدنا، ثم تأتي مباراة نابولي الوحشية".

هل بات الفوز بدوري أبطال أوروبا أكثر صعوبة عما كان قبل عدة أشهر؟ إجابة سيتيين جاءت كالآتي: "أنا لا أفكر في هذه الأشياء، تركيزنا منصب بالكامل على أولوية الفوز بالمباريات الثلاث المتبقية في الدوري، أما بقية الفرضيات فإنها لا تؤدي إلى شيء".

وشهدت قائمة مباراة بلد الوليد غياب أرتور ميلو بسبب التهاب في اللوزتين، إلا أن سيتيين لا يشك في التزام لاعبه المنتقل إلى يوفنتوس بنهاية الموسم: "أرتور يتدرب بشكل جيد وانخراطه في القائمة لم يتأثر، يحاول إعطائنا أفضل ما لديه، سيخضع لفحوصات الأسبوع المقبل ويعود للقائمة".

وعن استبعاد فرينكي دي يونج رغم تعافيه: "ترددنا بعض الشيء، وفكرنا أن الخيار الأفضل بالنسبة له أن يواصل التدرب، كان على وشك أن يكون جاهزا، لكننا فضلنا الانتظار حتى يكون لائقا بشكل مثالي".

كما انهال بالإشادة على سيرجي روبيتو: "في نفس المباراة لعب في الوسط وعلى الجانب الأيمن، إنه لاعب متعدد الاستعمالات يمكنه اللعب في أي مركز، جاهزيته دائما كاملة، وامتلاك لاعبين مثله أمر يريح المدربين، لا نعرف أبدا أين سنحتاجه. وهناك أيضا عامل يحدد مكانه وهو رغبته الشخصية وأين يحب أن يلعب، ربما يفضّل خط الوسط. على أي حال، هو لاعب يعجبني كثيرا وإلا لما أشركته بالطبع".

وزف أنباءً سيئة بشأن صامويل أومتيتي المصاب عند سؤاله عن موعد تعافيه: "حتى الأطباء لا يعرفون إجابة هذا السؤال، علينا أن ننتظر ونرى تطور حالته".

بين نهاية الدوري الإسباني، واستئناف دوري أبطال أوروبا، فترة 20 يوما تقريبا، فهل سيطلب سيتيين خوض مباريات ودية بتلك الفترة؟

المدرب الإسباني اعترف: "ربما سيحدث ذلك، سنأخذ إجازة ثم سنعود وعندها سنرغب في لعب عدة وديات على الرغم من أنه سيكون صعبا العثور على فريق جاهز وقتها، قد نلعب مباريات بين أنفسنا".

كما أشاد بلاعبه أنطوان جريزمان: "ربما هذا الوضع الجديد أفاده أكثر وجعله أكثر انخراطا في الفريق، لا زلت أعتقد أنه لاعب عظيم، وأي لاعب عظيم عليه تقديم العروض المنتظرة منه، وقد فعل ذلك فعلا في مباريات عديدة، يبدو أن مستواه قد تبدل بالكامل في نظركم، لكني كنت سعيدا بالفعل بما يقدمه في مباريات أخرى، كنت سعيدا بالفعل".

هل الفريق سيئ بدنيا؟ سيتيين أجاب بامتعاض على هذا السؤال: "هذا رأيك، لكن الفريق بخير بدنيا وهذا أمر تخبرنا به المؤشرات البدنية التي نستعملها".

وأتم متحدثا عن فريقه السابق بيتيس الذي أعلن تعيين مانويل بيليجريني مدربا له انطلاقا من الموسم المقبل: "لن أعلّق على تعاقد بيتيس مع بيليجريني، سأتمنى دائما الأفضل لـ بيتيس، من المؤسف أنهم لن يتأهلوا إلى أوروبا هذا العام، أعتقد أنه مدرب مميز وأتمنى له الأفضل".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي لم يلعب مباراته بعد في الجولة 35.

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